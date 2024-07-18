الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
تعويض من صحيفة لرئيسة وزراء بسبب طولها!
تعويض من صحيفة لرئيسة وزراء بسبب طولها!
A-
A+

تعويض من صحيفة لرئيسة وزراء بسبب طولها!

منوعات

2024-07-18 | 07:20
تعويض من صحيفة لرئيسة وزراء بسبب طولها!
العودة الى الأعلى
Aljadeed
تعويض من صحيفة لرئيسة وزراء بسبب طولها!

قالت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" ووسائل إعلام محلية إن محكمة في ميلانو قضت بدفع صحفية لتعويض قدره 5 آلاف يورو (5465 دولارا) لرئيسة الوزراء جورجا ميلوني بسبب سخريتها منها في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما فرضت المحكمة غرامة إضافية قدرها 1200 يورو مع وقف التنفيذ على الصحفية جوليا كورتيزى بسبب سخريتها في أكتوبر 2021 على منصة "إكس" من طول ميلوني.

وقالت المحكمة إن الأمر يندرج تحت انتقاد الهيئة الخارجية للتقليل من الشأن والإهانة بما يشكل "سخرية من شكل الجسد".

واتخذت ميلوني إجراءات قانونية ضد الصحفية بعد سجال بينهما على وسائل التواصل الاجتماعي.

واعترضت ميلوني، التي كان حزبها إخوة إيطاليا اليميني المتطرف في المعارضة في ذلك الوقت، حين نشرت الصحفية صورة ساخرة تضعها مع الزعيم الفاشي الراحل بينيتو موسوليني في الخلفية.

وردت كورتيزى بتغريدات أخرى وقتها بما شمل تغريدة قالت فيها: "أنت لا تخيفني يا جورجا ميلوني. فعلى كل الأحوال طولك 1.2 متر فقط. لا أستطيع حتى رؤيتك".

وبوسع الصحفية الطعن على الحكم.

وقال محامي ميلوني إن رئيسة الوزراء ستتبرع لجمعيات خيرية بأي تعويضات قد تتلقاها.

اقرأ ايضا في منوعات

بالفيديو - حريق كبير في مركز تجاري يتسبب بوقوع 16 قتيلاً!
Play
07:25

بالفيديو - حريق كبير في مركز تجاري يتسبب بوقوع 16 قتيلاً!

لقي 16 شخصا حتفهم في حريق بمركز تجاري في جنوب غرب الصين الأربعاء، وفق حصيلة جديدة أوردتها وكالة الأنباء الصينية الرسمية الخميس نقلا عن مسؤولي الإنقاذ المحليين.

07:25

بالفيديو - حريق كبير في مركز تجاري يتسبب بوقوع 16 قتيلاً!

لقي 16 شخصا حتفهم في حريق بمركز تجاري في جنوب غرب الصين الأربعاء، وفق حصيلة جديدة أوردتها وكالة الأنباء الصينية الرسمية الخميس نقلا عن مسؤولي الإنقاذ المحليين.

بالفيديو - "اسرائيلية" قتلت ابنها وجالت في شوارع تل أبيب!
Play
10:36

بالفيديو - "اسرائيلية" قتلت ابنها وجالت في شوارع تل أبيب!

اشتبهت الشرطة الإسرائيلية بقيام امرأة إسرائيلية بقتل ابنها البالغ من العمر 6 سنوات في شقتهما في هرتسليا قبل التوجه إلى مركز تجاري في المدينة مسلحة بفأس ومهاجمة حارس أمن بالخارج.

10:36

بالفيديو - "اسرائيلية" قتلت ابنها وجالت في شوارع تل أبيب!

اشتبهت الشرطة الإسرائيلية بقيام امرأة إسرائيلية بقتل ابنها البالغ من العمر 6 سنوات في شقتهما في هرتسليا قبل التوجه إلى مركز تجاري في المدينة مسلحة بفأس ومهاجمة حارس أمن بالخارج.

رصد أفراد من "ماشكو بيرو" داخل غابات الأمازون
Play
09:53

رصد أفراد من "ماشكو بيرو" داخل غابات الأمازون

رصدت منظمة "سرفايفل إنترنشونال" أفراداً من قبيلة "ماشكو بيرو" التي تعيش في عزلة تامة عن العالم، على بعد بضعة كيلومترات من عمليات قطع الأشجار في غابات الأمازون جنوب شرقي بيرو.

09:53

رصد أفراد من "ماشكو بيرو" داخل غابات الأمازون

رصدت منظمة "سرفايفل إنترنشونال" أفراداً من قبيلة "ماشكو بيرو" التي تعيش في عزلة تامة عن العالم، على بعد بضعة كيلومترات من عمليات قطع الأشجار في غابات الأمازون جنوب شرقي بيرو.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024