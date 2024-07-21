بالفيديو - "بعد سحب أطفال من أسرة".. أعمال شغب في الشوارع!

Green party councillor Mothin Ali for the Gipton & Harehills ward, stopping rioters from adding to the chaos.
After hours of still no police or fire services in leeds, harehills. What a good man 👏🏾
Shame on those spreading lies about him.pic.twitter.com/EuL8hEk1A2
— Bushra Shaikh (@Bushra1Shaikh) July 18, 2024
Green party councillor Mothin Ali for the Gipton & Harehills ward, stopping rioters from adding to the chaos.
After hours of still no police or fire services in leeds, harehills. What a good man 👏🏾
Shame on those spreading lies about him.pic.twitter.com/EuL8hEk1A2
حملت الصحافية كريستينا عاصي الشعلة الاولمبية، برفقة المصور ديلان كولينز، وذلك خلال افتتاح فعاليات أولمبياد باريس 2024 بعد إصابتهما قبل أشهر بنيران إسرائيلية خلال تغطية الحرب في جنوب لبنان. وقالت كريستينا "إنها تحمل الشعلة تكريماً للصحفيين الذي سقطوا اثناء قيامهم بعملهم".
تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالعاصمة المصرية القاهرة، من العثور على جثمان محمد عمرو مصطفى، لاعب نادي الكهرباء الرياضي والذي غرق في النيل خلال تدربيات له أمس.
يؤثر على لبنان طقس صيفي رطب وحار بشكل معتاد اليوم وفي الأيام المقبلة مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة واستمرار الرطوبة عالية على السواحل وفي المحيط، فيما تنشط الرياح شمالا ويستمر تشكل السحب المنخفضة والضباب على الجبال القريبة من السواحل.