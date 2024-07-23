الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
مكالمة وصفت بـالـ&quot;مريبة&quot; بين بايدن وهاريس تقلب المنصات وتثير الجدل
مكالمة وصفت بـالـ"مريبة" بين بايدن وهاريس تقلب المنصات وتثير الجدل
A-
A+

مكالمة وصفت بـالـ"مريبة" بين بايدن وهاريس تقلب المنصات وتثير الجدل

منوعات

2024-07-23 | 14:40
مكالمة وصفت بـالـ"مريبة" بين بايدن وهاريس تقلب المنصات وتثير الجدل
العودة الى الأعلى
Aljadeed
مكالمة وصفت بـالـ"مريبة" بين بايدن وهاريس تقلب المنصات وتثير الجدل

أثارت مكالمة وصفت بـ"المريبة" بين كامالا هاريس وبين الرئيس الأميركي جو بايدن كثيراً من البلبلة.

 فقد أفادت تقارير أميركية، بأن الرئيس البالغ من العمر 81 عاماً، تحدّث بصوت أجش من منزله بولاية "ديلاوير" مع هاريس، وقال لها: "أنا أراقبك يا صغيرتي".

إلا أن هاريس زلّت بلسانها وقالت إن بايدن أرسل لها تسجيلاً صوتياً بعد انسحابه، قبل أن تصحح نفسها وتقول خلال جلسة لموظفي الحملة "اتصال" ببايدن.

ولعل تلك الزلة قد أثارت جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تساءلت النائبة المحافظة مارغوري تايلور غرين عما إذا كانت "اللعبة قد انتهت" بسبب زلة لسان لهاريس.

وأضافت غرين: "هل كشفت كامالا الحقيقة؟ هل كان الحديث مع بايدن تسجيلاً".

كما ذهب البعض للقول إن الرئيس مريض بشدة ولهذا لم يستطع التحدث هاتفياً، في حين رأى آخرون من الجمهوريين عبر منصة إكس، أن المكالمة "مسجلة" أو عُولِجت بالذكاء الاصطناعي.

وأشارت التعليقات إلى أن الشكوك جاءت بعد إعلان إصابة بايدن بفيروس كورونا المستجد ثم انسحابه من سباق الانتخابات.

ثم أشار حساب على منصة "إكس" إلى رد فعل مديرة الحملة جولي شافيز رودريغيز خلال الاجتماع، وقال: "انتبه إلى لغة جسد المرأة على المنصة، فهي تعلم أن هناك خطأ واضحا. لم تُجر محادثة فعلية مع بايدن، ما دفع الناس إلى الاعتقاد بأن هذا كان على الأرجح صوتا مسجلا مسبقا أو ذكاء اصطناعيا".

بدورها، طالبت عضو الكونغرس المثيرة للجدل لورين بويبرت، في منشور على "إكس" بـ "إثبات حياة بايدن".

يذكر أن بايدن لم يتمكن من التحدث علنا منذ أن ثبتت إصابته بكوفيد-19 الأسبوع الماضي.

اقرأ ايضا في منوعات

أسماك قرش "تتعاطى" الكوكايين!
Play
10:05

أسماك قرش "تتعاطى" الكوكايين!

العلماء قاموا بتشريح 13 سمكة قرش حادة الأنف

10:05

أسماك قرش "تتعاطى" الكوكايين!

العلماء قاموا بتشريح 13 سمكة قرش حادة الأنف

بالفيديو - سيارة قوى الامن محمّلة بالبطيخ: ماذا يحصل في طرابلس؟
Play
08:57

بالفيديو - سيارة قوى الامن محمّلة بالبطيخ: ماذا يحصل في طرابلس؟

‏تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في طرابلس فيديو لالية تابعة لقوى الامن الداخلي تحمل على متنها كمية من البطيخ الاحمر لدى مرورها على بولفار‫طرابلس، وقد ارفق الفيديو مع عبارة "الدرك عم يبيعو بطيخ".

فيما اكدت مصادر ان "البطيخ قد تمت مصادرته من قبل احدى البسطات المخالفة في المدينة وتم نقلهم وتوزيعهم على دور الايتام".

08:57

بالفيديو - سيارة قوى الامن محمّلة بالبطيخ: ماذا يحصل في طرابلس؟

‏تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في طرابلس فيديو لالية تابعة لقوى الامن الداخلي تحمل على متنها كمية من البطيخ الاحمر لدى مرورها على بولفار‫طرابلس، وقد ارفق الفيديو مع عبارة "الدرك عم يبيعو بطيخ".

فيما اكدت مصادر ان "البطيخ قد تمت مصادرته من قبل احدى البسطات المخالفة في المدينة وتم نقلهم وتوزيعهم على دور الايتام".

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024