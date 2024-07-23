فقد أفادت تقارير أميركية، بأن الرئيس البالغ من العمر 81 عاماً، تحدّث بصوت أجش من منزله بولاية "ديلاوير" مع هاريس، وقال لها: "أنا أراقبك يا صغيرتي".

إلا أن هاريس زلّت بلسانها وقالت إن بايدن أرسل لها تسجيلاً صوتياً بعد انسحابه، قبل أن تصحح نفسها وتقول خلال جلسة لموظفي الحملة "اتصال" ببايدن.

ولعل تلك الزلة قد أثارت جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تساءلت النائبة المحافظة مارغوري تايلور غرين عما إذا كانت "اللعبة قد انتهت" بسبب زلة لسان لهاريس.

وأضافت غرين: "هل كشفت كامالا الحقيقة؟ هل كان الحديث مع بايدن تسجيلاً".

كما ذهب البعض للقول إن الرئيس مريض بشدة ولهذا لم يستطع التحدث هاتفياً، في حين رأى آخرون من الجمهوريين عبر منصة إكس، أن المكالمة "مسجلة" أو عُولِجت بالذكاء الاصطناعي.

وأشارت التعليقات إلى أن الشكوك جاءت بعد إعلان إصابة بايدن بفيروس كورونا المستجد ثم انسحابه من سباق الانتخابات.

ثم أشار حساب على منصة "إكس" إلى رد فعل مديرة الحملة جولي شافيز رودريغيز خلال الاجتماع، وقال: "انتبه إلى لغة جسد المرأة على المنصة، فهي تعلم أن هناك خطأ واضحا. لم تُجر محادثة فعلية مع بايدن، ما دفع الناس إلى الاعتقاد بأن هذا كان على الأرجح صوتا مسجلا مسبقا أو ذكاء اصطناعيا".

بدورها، طالبت عضو الكونغرس المثيرة للجدل لورين بويبرت، في منشور على "إكس" بـ "إثبات حياة بايدن".

يذكر أن بايدن لم يتمكن من التحدث علنا منذ أن ثبتت إصابته بكوفيد-19 الأسبوع الماضي.