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بالفيديو - &quot;بطريقته الخاصة&quot;.. نائب أميركي يعبر عن استيائه من خطاب نتنياهو
بالفيديو - "بطريقته الخاصة".. نائب أميركي يعبر عن استيائه من خطاب نتنياهو
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بالفيديو - "بطريقته الخاصة".. نائب أميركي يعبر عن استيائه من خطاب نتنياهو

منوعات

2024-07-25 | 03:24
بالفيديو - "بطريقته الخاصة".. نائب أميركي يعبر عن استيائه من خطاب نتنياهو
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Aljadeed
بالفيديو - "بطريقته الخاصة".. نائب أميركي يعبر عن استيائه من خطاب نتنياهو

لجأ النائب الديمقراطي الأميركي جيري نادلر لطريقة خاصة في التعبير عن الاستياء من حضور رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو "خطيبا" أمام الكونغرس وفضل عدم التغيب لتسجيل موقفه هذا.

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