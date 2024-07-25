بالفيديو - "بطريقته الخاصة".. نائب أميركي يعبر عن استيائه من خطاب نتنياهو

وظهر نادلر جالسا في مكانه المخصص بالكونغرس يتصفح كتاب "سنوات نتنياهو" The Netanyahu Years المعروف بانتقاده الشديد للمسؤول الإسرائيلي، بينما كان الحضور يتجهزون لبدء خطاب رئيس الوزراء أمامهم.
النّائب اليهودي جيري نادلر يستهزئ بنتيناهو خلال إلقاء خطابه في الكونغرس وظهر وهو يقرأ كتاباً ضدّ رئيس الوزراء الإسرائيليّ.#نتنياهو #اسرائيل #غزة #الكونغرس #ليبانوس pic.twitter.com/7vQItAngAr
— Lebanos (@lebanosnews) July 24, 2024
وظهر نادلر جالسا في مكانه المخصص بالكونغرس يتصفح كتاب "سنوات نتنياهو" The Netanyahu Years المعروف بانتقاده الشديد للمسؤول الإسرائيلي، بينما كان الحضور يتجهزون لبدء خطاب رئيس الوزراء أمامهم.
النّائب اليهودي جيري نادلر يستهزئ بنتيناهو خلال إلقاء خطابه في الكونغرس وظهر وهو يقرأ كتاباً ضدّ رئيس الوزراء الإسرائيليّ.#نتنياهو #اسرائيل #غزة #الكونغرس #ليبانوس pic.twitter.com/7vQItAngAr
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