بالفيديو- خطأ فادح في افتتاح الأولمبياد.. هذا ما حصل للعلم

شهدت فعاليات افتتاح اولمبياد باريس خطأ فادحا، عندما ظهر علم الحدث العالمي الشهير مقلوبا.
فقد انتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي الحراس يرفعون العلم الأولمبي الملون مقلوبا، في ساحة تروكاديرو قرب برج إيفل.
وتجدر الاشارة الى ان شعار العلم الأولمبي مكون من 5 حلقات، 3 حلقات في الأعلى (زرقاء وسوداء وحمراء)، وحلقتان في الأسفل (صفراء وخضراء)، ولكن هذه المرة ارتفع بشكل مقلوب ولم يتضح بعد سبب هذا الخطأ، فيما لم يعلق المنظمون على الواقعة.
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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
Hymne olympique pic.twitter.com/nFkuWJOCF4
— Info France 2 (@infofrance2) July 26, 2024
Hymne olympique pic.twitter.com/nFkuWJOCF4
اثار حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024 ضجة عالمية وموجة استنكارات عقب الاستعانة بـ "متحولين جنسياً" وتقديم استعراضات خادشة للحياء أحياناً.
أطلَّت النجمة العالمية المغنية الكندية سيلين ديون خلال حفل افتتاح أولمبياد باريس، وهي الغائبة عن الحفلات منذ 2020.
استقبل الرئيس الأمريكي السابق، والمرشح الرئاسي، دونالد ترامب، رئيس وزراء العدو الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مقر إقامته في ولاية فلوريدا الأمريكية.