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بالفيديو- خطأ فادح في افتتاح الأولمبياد.. هذا ما حصل للعلم
بالفيديو- خطأ فادح في افتتاح الأولمبياد.. هذا ما حصل للعلم
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بالفيديو- خطأ فادح في افتتاح الأولمبياد.. هذا ما حصل للعلم

منوعات

2024-07-27 | 02:35
بالفيديو- خطأ فادح في افتتاح الأولمبياد.. هذا ما حصل للعلم
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Aljadeed
بالفيديو- خطأ فادح في افتتاح الأولمبياد.. هذا ما حصل للعلم

شهدت فعاليات افتتاح اولمبياد باريس خطأ فادحا، عندما ظهر علم الحدث العالمي الشهير مقلوبا.

فقد انتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي الحراس يرفعون العلم الأولمبي الملون مقلوبا، في ساحة تروكاديرو قرب برج إيفل.

وتجدر الاشارة الى ان شعار العلم الأولمبي مكون من 5 حلقات، 3 حلقات في الأعلى (زرقاء وسوداء وحمراء)، وحلقتان في الأسفل (صفراء وخضراء)، ولكن هذه المرة ارتفع بشكل مقلوب ولم يتضح بعد سبب هذا الخطأ، فيما لم يعلق المنظمون على الواقعة.

 
 
 
 

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