شاهد - لحظة وقوع خلل في لعبة ملاهي كاد ان يحدث كارثة!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير يظهر لحظة وقوع خلل مفاجئ في إحدى الألعاب الترفيهية في مدينة ملاهي.



وأظهر الفيديو حالة من الفوضى والاضطراب، حيث هرع الناس بسرعة للمساعدة في محاولة إيقاف اللعبة التي كادت أن تؤدي إلى كارثة.



كما لم تتوفر أي معلومات إضافية حول أسباب هذا العطل أو تحديد البلد الذي وقع فيه الحادث.



ويأتي هذا الفيديو ليثير قلقاً واسعاً حول سلامة الألعاب الترفيهية ويشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات دقيقة لضمان الأمان في مثل هذه الأماكن.

