الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
حيلة عصير الليمون تغزو &quot;تيك توك&quot;.. وتلحق الأذى بالشعر
حيلة عصير الليمون تغزو "تيك توك".. وتلحق الأذى بالشعر
A-
A+

حيلة عصير الليمون تغزو "تيك توك".. وتلحق الأذى بالشعر

منوعات

2024-08-19 | 02:30
حيلة عصير الليمون تغزو "تيك توك".. وتلحق الأذى بالشعر
العودة الى الأعلى
Aljadeed
حيلة عصير الليمون تغزو "تيك توك".. وتلحق الأذى بالشعر

شارك العديد من الأشخاص على منصّة "تيك توك" في الأسابيع الأخيرة روتين استعمال عصير الليمون لتفتيح لون الشعر بشكل طبيعي لدى التعرّض للشمس. هذه الحيلة ليست بجديدة، ولكنها تنطوي على مخاطر عديدة من الضروري تسليط الضوء عليها وإيجاد البديل الآمن لها.

تنتشر موضة تفتيح لون الشعر خلال موسم الصيف، فيُسارع البعض إلى صالونات التجميل لتحقيق هذه الخطوة فيما يختار البعض الآخر اعتماد الأساليب الطبيعيّة التي تلقى رواجاً على تطبيق "تيك توك" وأبرزها: وضع القليل من عصير الليمون على الشعر قبل التعرّض المباشر للشمس.
ولكن الوصفات الطبيعيّة ليس بالضرورة آمنة، هذا ما يؤكده خبراء العناية بالشعر عندما يتحدثون عن مخاطر هذه الخطوة التي تتسبب بأضرار جمّة.

- عصير الليمون والشمس:
يُشدّد خبراء العناية بالشعر على ضرورة عدم استخدام عصير الليمون على الشعر لتفتيح لونه لدى التعرّض المُباشر للشمس، إذ يتكوّن هذا العصير من حمض السيتريك الذي يُلحق الأذى بفروة الرأس وخصلات الشعر لدى التعرّض للأشعة الذهبيّة.
فهو يتفاعل كيميائياً مؤدياً إلى فتح أسفاط الشعر مما يجعل هذا الأخير ضعيفاً أمام الاعتداءات الخارجيّة التي يتعرّض لها وأبرزها: التلوث، حرارة الطقس، الرطوبة، والأشعة ما فوق البنفسجيّة بالإضافة إلى ملح البحر والكلور الذي يتواجد في أحواض السباحة.
والجدير ذكره أن التعرّض المُباشر للشمس وحدها مؤذى للشعر، أما عندما يجتمع تأثيره مع تأثير عصير الليمون فيُصبح الضرر أكبر. ويشير الخبراء إلى أن استعمال عصير الليمون على الشعر قد يُعطي في البداية انطباعاً خاطئاً بتعزيز لمعان الشعر، ولكن استخدامه المُتكرّر سيتسبّب دون شك بتضرّر ألياف الشعر وجعلها أكثر تأثراً بالعلاجات الكيميائية الاعتياديّة التي يتم تطبيقها في صالون التجميل مثل التلوين، و"البالياج"، و"الهايلايت".

- البابونج هو البديل:
يُشكّل البابونج بديلاً مثالياً لعصير الليمون عند الرغبة بتفتيح كافة ألوان الشعر الفاتحة والداكنة بشكل طبيعي. وتُساعد المواظبة على استعماله في تفتيح لون الشعر بدرجة أو درجتين.
يمكن الاستعانة برذاذ نقيع البابونج الجاهز المتوفر في الأسواق منذ سنوات عديدة بالإضافة إلى الشامبو والكونديشنر اللذين يحتويان على خلاصة هذه النبتة.
يحتوي رذاذ نقيع البابونج الجاهز عادةً على نسبة صغيرة من بيروكسيد الهيدروجين الذي يُعزّز تفتيح الشعر بشكل طبيعي دون أن يُلحق أي أذى بفروة الرأس. وهو يمكن أن يُجفّف خصلات الشعر فليلاً ولكن يبقى أقل ضرراً بكثير من الليمون.
يمكن أيضاً تحضير نقيع البابونج في المنزل بعد خلط أزهار البابونج العضوية المُجففة بالماء الساخن وترك الخليط حتى يبرد ثم تصفيته ليصبح جاهزاً للاستعمال كمياه شطف للشعر بعد غسله.

- حماية الشعر من الشمس:
من الضروري أن تتضاعف جهود الاهتمام بالشعر خلال فصل الصيف قبل، وأثناء، وبعد التعرّض للشمس. هذا بالإضافة إلى اختيار مُنتجات عناية به لاتحتوي على مواد ضارة مثل السولفات والصوديوم. يُنصح أيضاً بضرورة استعمال الكونديشنر والأقنعة الخاصة بالشعر والتي تتمتّع بمفعول مُغذٍّ ومُرطّب.

اقرأ ايضا في منوعات

"آلة حاسبة" .. تُحدد لنا المدة المتبقية من حياتنا!
Play
07:35

"آلة حاسبة" .. تُحدد لنا المدة المتبقية من حياتنا!

تمكَّن علماء أميركيون ودنماركيون من اختراع أول "آلة حاسبة" من نوعها في العالم، حيث تعمل هذه الآلة بالاعتماد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتقوم بحساب عُمر الإنسان المفترض واستنتاج الموعد المتوقع لوفاته.

07:35

"آلة حاسبة" .. تُحدد لنا المدة المتبقية من حياتنا!

تمكَّن علماء أميركيون ودنماركيون من اختراع أول "آلة حاسبة" من نوعها في العالم، حيث تعمل هذه الآلة بالاعتماد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتقوم بحساب عُمر الإنسان المفترض واستنتاج الموعد المتوقع لوفاته.

وفاة الممثل الفرنسي الشهير ألان ديلون
Play
2024-08-18

وفاة الممثل الفرنسي الشهير ألان ديلون

قالت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الأحد، إن الممثل الفرنسي الشهير آلان ديلون توفي عن عمر ناهز 88 عاما.

2024-08-18

وفاة الممثل الفرنسي الشهير ألان ديلون

قالت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الأحد، إن الممثل الفرنسي الشهير آلان ديلون توفي عن عمر ناهز 88 عاما.

طقس لبنان: رطوبة عالية وإستقرار نسبي بدرجات الحرارة
Play
2024-08-18

طقس لبنان: رطوبة عالية وإستقرار نسبي بدرجات الحرارة

يسيطر على لبنان طقس صيفيّ معتاد ويستمر اليوم وفي اليومين المقبلين.
وتحافظ درجات الحرارة على استقرارها نسبيًا، ساحلًا، فيما ترتفع قليلًا، جبلًا.
وتبقى الرطوبة عالية، في طبقات الجو، ممّا يؤدّي إلى تشكّل سحب ضباب خفيف على الجبال المتاخمة للسواحل.

2024-08-18

طقس لبنان: رطوبة عالية وإستقرار نسبي بدرجات الحرارة

يسيطر على لبنان طقس صيفيّ معتاد ويستمر اليوم وفي اليومين المقبلين.
وتحافظ درجات الحرارة على استقرارها نسبيًا، ساحلًا، فيما ترتفع قليلًا، جبلًا.
وتبقى الرطوبة عالية، في طبقات الجو، ممّا يؤدّي إلى تشكّل سحب ضباب خفيف على الجبال المتاخمة للسواحل.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024