بالفيديو - لحظة الإفراج عن مؤسس تطبيق تلغرام

وقد جاء اطلاق سراحه عقب توقيفه السبت بشبهة ان تلغرام يساهم في أعمال إجرامية.
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الحادث ادى الى مقتل شخص وإصابة أكثر من 50 آخرين.
من المعروف أن شرب الماء أساس ضروري للحفاظ على صحة الإنسان العامة، وذلك نظراً لما يلعبه السائل من دور حاسم في وظائف الجسم المختلفة، خصوصا بالنسبة للهضم والدورة الدموية وتنظيم درجة الحرارة وامتصاص العناصر الغذائية.
إندلعت النيران في كروم الزيتون إثر القصف الاسرائيلي، الذي استهدف الحارة الشمالية في بلدة الجبين ومثلث طيرحرفا جنوب لبنان، وتمت السيطرة على الحرائق بمؤازرة من الجيش اللبناني.