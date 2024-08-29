بالفيديو - لحظة الإفراج عن مؤسس تطبيق تلغرام

إندلعت النيران في كروم الزيتون إثر القصف الاسرائيلي، الذي استهدف الحارة الشمالية في بلدة الجبين ومثلث طيرحرفا جنوب لبنان، وتمت السيطرة على الحرائق بمؤازرة من الجيش اللبناني.