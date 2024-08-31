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بالفيديو - طائرة تتلوى في الهواء وتحبس الأنفاس
بالفيديو - طائرة تتلوى في الهواء وتحبس الأنفاس
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بالفيديو - طائرة تتلوى في الهواء وتحبس الأنفاس

منوعات

2024-08-31 | 03:54
بالفيديو - طائرة تتلوى في الهواء وتحبس الأنفاس
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Aljadeed
بالفيديو - طائرة تتلوى في الهواء وتحبس الأنفاس

مقطع فيديو وثق تأرجح طائرة في السماء وهي تكافح الرياح القوية

لا تزال العاصفة الاستوائية "شانشان" تشق طريقها ببطء نحو الشمال الشرقي عبر اليابان متجهة نحو العاصمة طوكيو مخلفة انهيارا طينيا أسفر عن مقتل 3 أشخاص وتعطل القطارات وامتلاء ممرات قطارات الأنفاق بالمياه.

وفي السياق فقد وثق مقطع فيديو تأرجح طائرة في السماء وهي تكافح الرياح القوية الناجمة عن إعصار شانشان أثناء محاولة هبوطها الفاشلة في مطار فوكوكا.

وكانت العاصفة وصلت إلى اليابسة بالقرب من مدينة كونيساكي الساحلية في محافظة أويتا في الساعة 8:45 صباحا بالتوقيت المحلي يوم الجمعةلتتحرك نحو الشمال الشرقي، ما أدى إلى هبوب رياح وصلت سرعتها إلى 180 كيلومترا في الساعة، وهي قوية بما يكفي لتفجير الشاحنات المتحركة، وفقا لوكالة إدارة الكوارث اليابانية.

 

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