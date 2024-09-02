عاجل
القناة 12 الإسرائيلية عن هيئة الأسرى الإسرائيليين بغزة: تصريحات بايدن إثبات أن نتنياهو يعرقل التوصل لصفقة
القناة 12 الإسرائيلية عن هيئة الأسرى الإسرائيليين بغزة: تصريحات بايدن إثبات أن نتنياهو يعرقل التوصل لصفقة
مسؤول إسرائيلي لأكسيوس: تصريحات بايدن ضد نتنياهو خطيرة وفي توقيت خاطئ
مسؤول إسرائيلي لأكسيوس: تصريحات بايدن ضد نتنياهو خطيرة وفي توقيت خاطئ
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
30 o
AlJadeedTv
البقاع
31 o
AlJadeedTv
الجنوب
29 o
AlJadeedTv
الشمال
32 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
28 o
AlJadeedTv
كسروان
30 o
AlJadeedTv
متن
30 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
&quot;الامر فظيع&quot;.. نفوق الحوت &quot;الجاسوس&quot;!
"الامر فظيع".. نفوق الحوت "الجاسوس"!
A-
A+

"الامر فظيع".. نفوق الحوت "الجاسوس"!

منوعات

2024-09-02 | 07:05
"الامر فظيع".. نفوق الحوت "الجاسوس"!
العودة الى الأعلى
Aljadeed
"الامر فظيع".. نفوق الحوت "الجاسوس"!

عثر على حوت أبيض من نوع "بيلوغا" اسمه "هفالديمير" نافقا، كان قد تم رصده لأول مرة في النرويج على مقربة من المياه الروسية مثبت عليه حزام أثار شائعات حول احتمال كونه يتجسس لصالح لموسكو.

ذكرت هيئة البث العامة النرويجية (ان ر كيه) أن أب وابنه كانا يقومان بالصيد عثرا على جسد الحوت طافيا في خليج ريسافيكا جنوب النرويج يوم السبت.

رفع الحوت، الذي يتكون اسمه من مقطعين – الأول مأخوذ من الكلمة النرويجية "هفال" وتعني حوت، والثاني هو الاسم الأول للرئيس الروسي فلاديمير بوتين – من الماء باستخدام رافعة ونقله إلى ميناء قريب حيث سيقوم الخبراء بفحصه.

قال عالم الأحياء البحرية سيباستيان ستراند لمحطة (ان ر كيه): "للأسف، عثرنا على هفالديمير طافيا في البحر. لقد نفق، لكن لم يتضح على الفور سبب نفوقه". وأضاف أنه لم تظهر على الحيوان إصابات خارجية كبيرة.

من جانبه، قال ستراند، الذي راقب مغامرات هفالديمير على مدى السنوات الثلاث الماضية لصالح منظمة مارين مايند غير الهادفة للربح التي يقع مقرها في النرويج، إنه تأثر بشدة بنفوق الحوت المفاجئ.

وأضاف "الأمر فظيع بالتأكيد. كان يبدو في حالة جيدة حتى يوم الجمعة. لذا كل ما علينا هو أن نكتشف ما قد حدث هنا".

كان صيادون رصدوا الحوت، الذي يبلغ طوله 4.2 متر ووزنه 1225 كيلوغراما، لأول مرة بالقرب من جزيرة إنغويا الشمالية، في مكان ليس بعيدا عن مدينة هامرفست في القطب الشمالي، في أبريل 2019 ومثبت عليه حزام وما يبدو أنه حامل لكاميرا صغيرة وعروة معدنية مكتوب عليها "معدات سانت بطرسبرغ".

وأثار هذا الأمر مزاعم بأن حوت البيلوغا كان "حوتا تجسسيا".

قال خبراء إن من المعروف أن البحرية الروسية تدرب الحيتان لأغراض عسكرية.

اقرأ ايضا في منوعات

بالصورة - شعار فيسبوك بـ "الأسود".. ما القصة؟
Play
2024-09-01

بالصورة - شعار فيسبوك بـ "الأسود".. ما القصة؟

أثار ظهور شعار موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" باللونين الأسود والأزرق بدلا من الأزرق والأبيض التقليديين، موجة من التكهنات حول تغييرات جذرية في هوية التطبيق.

2024-09-01

بالصورة - شعار فيسبوك بـ "الأسود".. ما القصة؟

أثار ظهور شعار موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" باللونين الأسود والأزرق بدلا من الأزرق والأبيض التقليديين، موجة من التكهنات حول تغييرات جذرية في هوية التطبيق.

توقعات الطقس في لبنان: إحتمال تساقط الرذاذ
Play
2024-09-01

توقعات الطقس في لبنان: إحتمال تساقط الرذاذ

يشهد لبنان طقس صيفي معتاد من حيث درجات الحرارة، ومتقلب قليلاً مع احتمال خفيف لتساقط الرذاذ خصوصا على الجبال يستمر في اليومين المقبلين مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة، التي تكون حارة نهاراً ساحلا ومعتدلة نهارا جبلاً ومائلة الى البرودة ليلاً. وتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة ساحلا وفي طبقات الجو ويتشكل الضباب والسحب على الجبال.

2024-09-01

توقعات الطقس في لبنان: إحتمال تساقط الرذاذ

يشهد لبنان طقس صيفي معتاد من حيث درجات الحرارة، ومتقلب قليلاً مع احتمال خفيف لتساقط الرذاذ خصوصا على الجبال يستمر في اليومين المقبلين مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة، التي تكون حارة نهاراً ساحلا ومعتدلة نهارا جبلاً ومائلة الى البرودة ليلاً. وتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة ساحلا وفي طبقات الجو ويتشكل الضباب والسحب على الجبال.

إنتبه.. خطأ غير معروف ربما يؤدي إلى إصفرار الأسنان
Play
2024-09-01

إنتبه.. خطأ غير معروف ربما يؤدي إلى إصفرار الأسنان

كشف خبير في طب الأسنان عن خطأين شائعين في تنظيف الأسنان، ربما يؤديان إلى الإصابة بأسنان صفراء، وفقًا لما نشرته "ديلي ميل" البريطانية.

2024-09-01

إنتبه.. خطأ غير معروف ربما يؤدي إلى إصفرار الأسنان

كشف خبير في طب الأسنان عن خطأين شائعين في تنظيف الأسنان، ربما يؤديان إلى الإصابة بأسنان صفراء، وفقًا لما نشرته "ديلي ميل" البريطانية.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024