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&quot;مشاهد من الجحيم&quot;.. الحرائق تنتشر بأجزاء من كاليفورنيا ونيفادا
"مشاهد من الجحيم".. الحرائق تنتشر بأجزاء من كاليفورنيا ونيفادا
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"مشاهد من الجحيم".. الحرائق تنتشر بأجزاء من كاليفورنيا ونيفادا

منوعات

2024-09-09 | 06:27
"مشاهد من الجحيم".. الحرائق تنتشر بأجزاء من كاليفورنيا ونيفادا
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Aljadeed
"مشاهد من الجحيم".. الحرائق تنتشر بأجزاء من كاليفورنيا ونيفادا

تسببت حرائق الغابات السريعة الانتشار في كاليفورنيا ونيفادا في وضع عشرات الآلاف من الأشخاص تحت أوامر إخلاء إلزامية وتهديد العديد من المباني، في ظل موجة حر خطيرة تجتاح معظم مناطق الجنوب الغربي من الولايات المتحدة.

وبحسب موقع أكسيوس، أعلن حاكم نيفادا، جو لومباردو، حالة الطوارئ يوم الأحد استجابةً لحريق "ديفيس" جنوب رينو، حيث تأثرت أوامر الإخلاء بحوالي 20,000 شخص. كما أعلن حاكم كاليفورنيا، غافين نيوسوم، حالة الطوارئ في مقاطعة سان برناردينو قبل يوم بسبب حريق "لاين"، الذي وضعت أوامر الإخلاء بسببه أكثر من 11,000 شخص تحت التهديد.

وبحسب المركز الوطني للتنسيق بين الوكالات لمكافحة الحرائق (NIFC)، فإن حريق "لاين"، الذي لم يتم احتواؤه حتى الآن، هو واحد من سبعة حرائق كبيرة في كاليفورنيا و68 حريقًا كبيرًا مشتعلاً في جميع أنحاء غرب الولايات المتحدة حتى يوم الأحد، حيث واجهت نيفادا حريقين كبيرين.

أحرق حريق "لاين" ما يقرب من 17,500 فدان وهدد أكثر من 35,400 مبنى وأصاب ثلاثة من رجال الإطفاء، وفقًا للسلطات.

كانت أوامر الإخلاء سارية في مقاطعة سان برناردينو، التي كانت، جنبًا إلى جنب مع أجزاء من مقاطعة ريفرسايد، تحت تحذير من الحرارة المفرطة حتى مساء الاثنين، حيث احترق الحريق في سفوح جبال سان برناردينو.

في شمال كاليفورنيا، أجبر حريق "بويليز" حوالي 4,000 من السكان على النزوح حيث تم احتواؤه بنسبة 10%، مما أدى إلى تدمير حوالي 30 مبنى في "كليرليك" و76 فدانًا حتى مساء الأحد.

عبر الحدود في نيفادا، أثر حريق "ديفيس" على "عدة منشآت" حيث احترق خارج السيطرة عبر حوالي 3,300 فدان يوم الأحد، وفقًا لمنشور على الإنترنت من مقاطعة واشو.

بالإضافة إلى كاليفورنيا ونيفادا، قال عالِم المناخ في جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس، دانييل سوين، على منصة "إكس"، إن السلوك الشديد للحرائق كان "يحدث في العديد من حرائق الغابات الكبيرة في أيداهو"، بما في ذلك حريق "لافا"، وأيضًا في ولاية أوريغون ووايومنغ.

وبحسب المركز الوطني، كان رجال الإطفاء يتعاملون مع 23 حريقًا كبيرًا في ولاية أوريغون، و19 في أيداهو، و13 في مونتانا، وخمسة في وايومنغ.

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