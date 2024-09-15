مغربية تضرم النار في ضريح وتحوله لرماد.. ما السبب؟

وتعود تفاصيل القصة إلى يوم الجمعة المنصرم، حين قامت سيدة مغربية بصب البنزين في واحد من أشهر الأضرحة الواقعة شمال غربي المغرب، بعد ترددها لمدة طويلة عليه.المدهش في الواقعة، حسب ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن السيدة أشعلت النار بعد أن فقدت الأمل في تحقيق أمانيها من "والي الضريح"، بحسب زعمها خلال التحقيقات.وتمكنت عناصر الدرك الملكي، من إلقاء القبض على السيدة التي أضرمت النار عمدا في الضريح، والذي تسبب في تحول الضريح إلى رماد. وهرعت قوات الوقاية المدنية إلى المكان لإخماد النيران بمساعدة السكان.