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ما علاقة الجلوس طويلا وأمراض القلب؟
ما علاقة الجلوس طويلا وأمراض القلب؟
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ما علاقة الجلوس طويلا وأمراض القلب؟

منوعات

2024-11-21 | 05:33
ما علاقة الجلوس طويلا وأمراض القلب؟
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Aljadeed
ما علاقة الجلوس طويلا وأمراض القلب؟

كشفت دراسة علمية أجريت في الولايات المتحدة أن الجلوس أو الرقاد لفترات طويلة على مدار اليوم بدون نشاط يزيد مخاطر الإصابة بأمراض القلب أو الوفاة.

وبحسب الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية "بلوس وان"، فإن إتباع السلوكيات التي تتسم بالخمول لأكثر من عشر ساعات في اليوم، يزيد احتمالات الإصابة بأمراض القلب.
ويقول الطبيب شان خورشيد اخصائي أمراض القلب بمستشفى ماساشوسيتس العام في بوسطن: "هذه النتائج تسلط الضوء على الحاجة للتقليل من الخمول من أجل الحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، وتعتبر فترة 6.10 ساعات يوميا من الخمول هي الحد الفاصل لتزايد احتمالات الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية".
وأضاف في تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني "هيلث داي" المتخصص في الأبحاث العلمية أن "الجلوس أو الرقود لفترات طويلة يمكن أن يكون ضارا بالصحة حتى بالنسبة لمن يمارسون التدريبات الرياضية في باقي أوقات اليوم".
واستندت الدراسة إلى بيانات تخص حوالي 90 ألف شخص من بنك البيانات الحيوية البريطاني (يو.كيه بيوبانك)، وكان متوسط فترة الخمول التي يقضيها المتطوعون في التجربة تبلغ 4.9 ساعات يوميا.
ووجد الباحثون أنه بعد ثماني سنوات من المتابعة، اصيب 5% من المتطوعين باضطراب في نبضات القلب، و2% فشل في وظائف القلب، وتعرض 2% لنوبة قلبية، وتوفي 1% جراء على مرتبطة بأمراض القلب.
ويؤكد الباحثون أن مخاطر الإصابة بأمراض القلب تظل محدودة إلى أن تتجاوز فترة الخمول على مدار اليوم حاجز 6.10 ساعات، وعندئذ تزيد المخاطر بشكل ملموس.

المصدر: DW
 

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