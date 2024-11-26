احتفالًا بإرثنا: عصر جديد لـ BMA Paints

منذ تأسيسها على يد السيد موريس حسون في عام 1980، نمت BMA Paints من فكرة محلية في لبنان إلى شركة رائدة في صناعة الدهانات عالية الجودة. نقدم أكثر من 5000 منتج متنوع لتلبية احتياجاتكم المختلفة. بفضل التزامنا بالابتكار والجودة العالية، اكتسبنا سمعة موثوقة ونقوم بتصدير منتجاتنا إلى أكثر من 27 دولة مع الالتزام بالمعايير الدولية.

