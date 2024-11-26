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احتفالًا بإرثنا: عصر جديد لـ BMA Paints
احتفالًا بإرثنا: عصر جديد لـ BMA Paints
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احتفالًا بإرثنا: عصر جديد لـ BMA Paints

منوعات

2024-11-26 | 05:45
احتفالًا بإرثنا: عصر جديد لـ BMA Paints
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Aljadeed
احتفالًا بإرثنا: عصر جديد لـ BMA Paints

منذ تأسيسها على يد السيد موريس حسون في عام 1980، نمت BMA Paints من فكرة محلية في لبنان إلى شركة رائدة في صناعة الدهانات عالية الجودة. نقدم أكثر من 5000 منتج متنوع لتلبية احتياجاتكم المختلفة. بفضل التزامنا بالابتكار والجودة العالية، اكتسبنا سمعة موثوقة ونقوم بتصدير منتجاتنا إلى أكثر من 27 دولة مع الالتزام بالمعايير الدولية.

في الأشهر الماضية، عقدنا سبع ورش عمل وندوات في جميع أنحاء لبنان لدعم عملائنا تقنيًا وفنيًا. ونفذنا بنجاح أكثر من 400 مشروع طلاء في لبنان بالتعاون مع البلديات والجيش اللبناني. بفضل ثقتكم، بلغت طاقتنا الإنتاجية 3120 طنًا شهريًا، ونحن ملتزمون بممارسات صديقة للبيئة عبر تطبيق نظام إدارة بيئية فعالة ISO 14001:2015 بالتعاون مع TÜV Rheinland.
 بعد الانطلاق من نهر الموت، حالات وسوريا لدينا خطط لإنشاء معملنا الرابع في منطقة ذوق مصبح بلبنان، مما سيساهم في زيادة إنتاجنا بنسبة 300% بحلول أوائل عام 2026. 
أحلام و أهدافBMA Paints  في صورة واحدة
اجتمع أكثر من 150 موهبة أمام مصنعنا الذي تم طلاءه حديثًا، في عرض فخور لهويتنا المتجددة. تميز هذا الحدث بمشاركة مؤسسنا، السيد موريس حسون،الذي لطالما شجعنا على التجديد ودعانا لنكون يدا بيد لنتسمر نحو الافضل لتصل BMA Paints  الى انحاء العالم أجمع.
مؤخرًا، قمنا بتحديث شعارنا وأطلقنا شعارًا جديدًا "كن أكثر فعاليةً"، ليعكس التزامنا المستمر بالتميز وتوفير حلول مستدامة تلبي احتياجاتكم.
في هذه الصورة، نرى تحقيق أحلامنا الجماعية، وهو ما تمثله BMA اليوم. نحن ملتزمون بتحقيق نتائج أكبر وتلبية احتياجات عملائنا محليًا ودوليًا. تواصلوا معنا من أي مكان، وفريق المبيعات وخدمة العملاء لدينا جاهز لمساعدتكم في تحقيق رؤيتكم!
 

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