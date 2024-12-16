للحفاظ على شباب دائم.. خمس عادات ينبغي عليك التخلص منها فورا

تلعب العوامل الوراثية دورًا كبيرًا في مدى سرعة شيخوخةالبشرة. ومع ذلك، يمكننا نحن أنفسنا التأثير على مظهرنا من خلال عاداتنا اليومية بحسب مانشر موقع فت فور فن (Fit für Fun) الألماني المتخصص بالتغذية والصحة. إليك خمس عادات تجعلك تبدو أكبر سنًا:النيكوتين الموجود في السجائر يسرّع من عملية الشيخوخة الطبيعية للبشرة، مما يؤدي إلى ظهور التجاعيد وتلف الجلد. التدخين يتسبب في تضييق الأوعية الدموية في الطبقات الخارجية للجلد، مما يعيق تدفق الدم ويؤثر على نضارة البشرة.كما أن التدخين يترك أثرًا سلبيًا على الأسنان والأظافر، حيث يؤدي إلى تلونهما باللون الأصفر، مما يفقد المظهر العام جاذبيته وحيويته.للحفاظ على صحة الجسم والبشرة، يحتاج البالغون إلى ما بين 7 إلى 8 ساعات من النوم يوميًا. قلة النوم تؤدي إلى الإرهاق وضعف التركيز، وتظهر آثار ذلك بوضوح على الوجه. أثناء النوم، تتجدد خلايا البشرةوتُصلَح الأضرار، لكن قلة النوم تعيق هذه العملية وتسرّع من ظهور التجاعيد.النشاط البدني المنتظم لا يقتصر على تقوية العضلات والعظام، بل يفيد البشرة أيضًا. يساعد التمرين على تحسين الدورة الدموية، مما يزيد من تدفق الأكسجين إلى جميع خلايا الجسم، بما في ذلك البشرة. كما يساهم النشاط البدني في التخلص من السموم وشد البشرة، مما يمنحها مظهرًا أكثر شبابًا.الإجهاد المزمن يظهر تأثيره سريعًا على الوجه. فهو يؤدي إلى اضطراب النوم وظهور الهالات السوداء والتورم حول العينين. كما أن الإجهاد يزيد من إنتاج هرمون الكورتيزول، الذي يسبب اختلالًا هرمونيًا، مما يؤدي إلى مشاكل مثل حب الشباب وعدم صفاء البشرة.تناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات، مثل الوجبات السريعة والمشروبات الغازية، يسرّع من ظهور التجاعيد ويجعل البشرة تبدو باهتة. على العكس من ذلك، يساعد النظام الغذائي الغني بالفواكه والخضروات على تحسين صحة البشرة، بفضل احتوائه على الفيتامينات والمعادن التي تدعم نضارتها.العناية بالمظهر لا تتطلب دائمًا حلولًا معقدة أو مكلفة. فقط من خلال الابتعاد عن العادات التيتؤثر سلبًا على صحتكونمط حياتك، يمكنك الحفاظ على مظهر شاب وصحي لسنوات طويلة.المصدر: DW