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للحفاظ على شباب دائم.. خمس عادات ينبغي عليك التخلص منها فورا
للحفاظ على شباب دائم.. خمس عادات ينبغي عليك التخلص منها فورا
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للحفاظ على شباب دائم.. خمس عادات ينبغي عليك التخلص منها فورا

منوعات

2024-12-16 | 05:14
للحفاظ على شباب دائم.. خمس عادات ينبغي عليك التخلص منها فورا
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Aljadeed
للحفاظ على شباب دائم.. خمس عادات ينبغي عليك التخلص منها فورا

يبحث الكثيرون عن طرق للحفاظ على مظهر شاب ونضر، من خلال استخدام كريمات أو اتباع تمارين رياضية. ومع ذلك، قد تكون بعض العادات اليومية هي السبب في تسريع الشيخوخة. إليك خمس عادات شائعة يجب تجنبها للحفاظ على مظهرك الشبابي.

تلعب العوامل الوراثية دورًا كبيرًا في مدى سرعة شيخوخةالبشرة. ومع ذلك، يمكننا نحن أنفسنا التأثير على مظهرنا من خلال عاداتنا اليومية بحسب مانشر موقع فت فور فن (Fit für Fun) الألماني المتخصص بالتغذية والصحة. إليك خمس عادات تجعلك تبدو أكبر سنًا: 
التدخين
النيكوتين الموجود في السجائر يسرّع من عملية الشيخوخة الطبيعية للبشرة، مما يؤدي إلى ظهور التجاعيد وتلف الجلد. التدخين يتسبب في تضييق الأوعية الدموية في الطبقات الخارجية للجلد، مما يعيق تدفق الدم ويؤثر على نضارة البشرة. 
كما أن التدخين يترك أثرًا سلبيًا على الأسنان والأظافر، حيث يؤدي إلى تلونهما باللون الأصفر، مما يفقد المظهر العام جاذبيته وحيويته. 
قلة النوم الجيد
للحفاظ على صحة الجسم والبشرة، يحتاج البالغون إلى ما بين 7 إلى 8 ساعات من النوم يوميًا. قلة النوم تؤدي إلى الإرهاق وضعف التركيز، وتظهر آثار ذلك بوضوح على الوجه. أثناء النوم، تتجدد خلايا البشرةوتُصلَح الأضرار، لكن قلة النوم تعيق هذه العملية وتسرّع من ظهور التجاعيد. 
نقص النشاط البدني
النشاط البدني المنتظم لا يقتصر على تقوية العضلات والعظام، بل يفيد البشرة أيضًا. يساعد التمرين على تحسين الدورة الدموية، مما يزيد من تدفق الأكسجين إلى جميع خلايا الجسم، بما في ذلك البشرة. كما يساهم النشاط البدني في التخلص من السموم وشد البشرة، مما يمنحها مظهرًا أكثر شبابًا. 
الإجهاد المستمر
الإجهاد المزمن يظهر تأثيره سريعًا على الوجه. فهو يؤدي إلى اضطراب النوم وظهور الهالات السوداء والتورم حول العينين. كما أن الإجهاد يزيد من إنتاج هرمون الكورتيزول، الذي يسبب اختلالًا هرمونيًا، مما يؤدي إلى مشاكل مثل حب الشباب وعدم صفاء البشرة. 
النظام الغذائي غير الصحي 
تناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات، مثل الوجبات السريعة والمشروبات الغازية، يسرّع من ظهور التجاعيد ويجعل البشرة تبدو باهتة. على العكس من ذلك، يساعد النظام الغذائي الغني بالفواكه والخضروات على تحسين صحة البشرة، بفضل احتوائه على الفيتامينات والمعادن التي تدعم نضارتها. 
العناية بالمظهر لا تتطلب دائمًا حلولًا معقدة أو مكلفة. فقط من خلال الابتعاد عن العادات التيتؤثر سلبًا على صحتكونمط حياتك، يمكنك الحفاظ على مظهر شاب وصحي لسنوات طويلة.

المصدر: DW
 

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