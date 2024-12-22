مقتل 9 أشخاص في تحطّم طائرة في جنوب البرازيل

وقال مدير قسم الشرطة الداخلية في الشرطة المدنية لولاية ريو غراندي دو سول كليبير دوس سانتوس ليما: "سقط تسعة قتلى وفق ما أكدت خدمات الدفاع المدني وما من ناجين في الطائرة".

وجاء في بيان صادر عن الجهاز الأمني في ولاية ريو غراندي دو سول أن "الطائرة سقطت على مدخنة مبنى وضربت الطابق الثاني من منزل ثمّ وقعت على متجر للأثاث". وتضرّر أيضا فندق صغير في الحادثة، بحسب المصدر عينه.

ولم تكشف بعد السلطات عن عدد الركاب وأفراد الطاقم الذين كانوا على متن الطائرة ذات محرك مروحة توربينية من طراز "بايبر شيين 400" لكنها قدّرت في وقت سابق أن يكونوا حوالى عشرة.

ونقل 15 شخصا على الأقلّ إلى المستشفى، على خلفية استنشاق الدخان المتصاعد من الحريق الذي نجم عن الحادثة.

وأقلعت الطائرة من بلدة كانيلا السياحية في ولاية ريو غراندي دو سول.

وتشهد مدينة غرامادو إقبالا سياحيا كثيفا في موسم عيد الميلاد.