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قاتل خطير بإحدى الدول العربية.. والدته إحدى ضحاياه!
قاتل خطير بإحدى الدول العربية.. والدته إحدى ضحاياه!
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قاتل خطير بإحدى الدول العربية.. والدته إحدى ضحاياه!

منوعات

2024-12-24 | 11:44
قاتل خطير بإحدى الدول العربية.. والدته إحدى ضحاياه!
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Aljadeed
قاتل خطير بإحدى الدول العربية.. والدته إحدى ضحاياه!

المتهم إعترف بقتله والدته داخل منزلهم

أوقفت أجهزة الأمن الليبية أمس متهماً بتنفيذ عدد من الجرائم في مدينة طرابلس.
وقالت مديرية أمن طرابلس في منشور على حسابها في "فيسبوك"، إنها ألقت القبض شخص متهم بارتكاب جريمة قتل حدثت في 12 ديسمبر الجاري في مدينة طرابلس بدائرة مركز سوق الجمعة.
وأوضحت المديرية أن المتهم الذي ألقي القبض عليه، هاجم المجني عليها بأسطوانة إطفاء الحرائق، أمام منزلها.
الى ذلك فإن المتهم بعد اعترافه بالجريمة التي لم تذكر المديرية أسباب ارتكابه لها، أحيل إلى مكتب البحث الجنائي، حيث تبين تورطه في جرائم أخرى.
وبالتحقيق معه، اعترف المتهم بقتله والدته داخل منزلهم، عن طريق شنقها باستخدام حبل وكيس بلاستيكي قام بوضعه على رأسها.
واعترف المتهم أيضا بارتكابه جريمة قتل أخرى برفقة شقيقه، فبعد ترصدهما لرجل بمدينة طرابلس بمنطقة عين زارة، في أكتوبر الماضي، قام المتهمان بإطلاق النار عليه، ثم غادرا المكان برفقة شقيقهم الثالث الذي تولى مهمة الرصد ومراقبة منزل الضحية أثناء تنفيذ الجريمة.
وتمت إحالة المتهم إلى النيابة العامة، ولا يزال البحث جاريا عن المتهمين الآخرين.

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