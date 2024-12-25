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تطورات جديدة حول قصة سارة الدسوقي يكشف عنها نيشان الليلة في الجزء الثاني من &quot;أنا مين&quot;
تطورات جديدة حول قصة سارة الدسوقي يكشف عنها نيشان الليلة في الجزء الثاني من "أنا مين"
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تطورات جديدة حول قصة سارة الدسوقي يكشف عنها نيشان الليلة في الجزء الثاني من "أنا مين"

منوعات

2024-12-25 | 08:17
تطورات جديدة حول قصة سارة الدسوقي يكشف عنها نيشان الليلة في الجزء الثاني من "أنا مين"
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Aljadeed
تطورات جديدة حول قصة سارة الدسوقي يكشف عنها نيشان الليلة في الجزء الثاني من "أنا مين"

يتابع الإعلامي اللبناني نيشان رحلته في البحث عن والدة بطلة قصة برنامج " أنا مين" السيدة سارة الدسوقي ابنة الـ 28 عاما بعد عرض الحلقة الأولى مساء أمس.

وتحمل الحلقة  الثانية والتي ستعرض اليوم عند الساعة 20:30 عبر شاشة الجديد العديد من الأحداث المشوقة و معلومات جديدة عن الوالدة المفقودة منذ 23 سنة في لبنان شيرين يونس. .

 وحول تفاصيل القضية، فإن الحماس قد عاد إلى العائلة بسبب ظهور بعض المفقودين اللبنانيين في سجون الرئيس السوري السابق بشار الأسد، فلجأت سارة الى تلفزيون الجديد والإعلامي نيشان لتحاول مرة جديدة على امل الوصول الى اي معلومة عن والدتها.

سارة مستعدة لجميع الاحتمالات، وهي تبكي والدتها بحسرة وتريد فقط الوصول الى معلومة لتتمكن من متابعة حياتها بسلام.

 

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