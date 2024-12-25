تطورات جديدة حول قصة سارة الدسوقي يكشف عنها نيشان الليلة في الجزء الثاني من "أنا مين"

وتحمل الحلقة الثانية والتي ستعرض اليوم عند الساعة 20:30 عبر شاشة الجديد العديد من الأحداث المشوقة و معلومات جديدة عن الوالدة المفقودة منذ 23 سنة في لبنان شيرين يونس. .

وحول تفاصيل القضية، فإن الحماس قد عاد إلى العائلة بسبب ظهور بعض المفقودين اللبنانيين في سجون الرئيس السوري السابق بشار الأسد، فلجأت سارة الى تلفزيون الجديد والإعلامي نيشان لتحاول مرة جديدة على امل الوصول الى اي معلومة عن والدتها.

سارة مستعدة لجميع الاحتمالات، وهي تبكي والدتها بحسرة وتريد فقط الوصول الى معلومة لتتمكن من متابعة حياتها بسلام.