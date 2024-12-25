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قانون يحظر تناول البطيخ في إحدى الدول.. والسبب؟
قانون يحظر تناول البطيخ في إحدى الدول.. والسبب؟
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قانون يحظر تناول البطيخ في إحدى الدول.. والسبب؟

منوعات

2024-12-25 | 10:34
قانون يحظر تناول البطيخ في إحدى الدول.. والسبب؟
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Aljadeed
قانون يحظر تناول البطيخ في إحدى الدول.. والسبب؟

تميزت مدينة ريو كلارو التي تقع على بعد 150 كيلومترا من ساو باولو بسمات مثيرة لتشريعاتها التي تم تبنيها قبل 130 عاما.

وذلك في إطار حملة مكافحة الحمى الصفراء حيث تم حظر تناول وبيع البطيخ. لكن السلطات المحلية نسيت إلغاء هذا القانون الذي لا يزال ساري المفعول رسميا إلى حد الآن.

يذكر أن البرازيل تعد اليوم واحدة من أكبر البلدان المنتجة والمصدرة للبطيخ في العالم، وتحظى هذه الفاكهة الحلوة بشعبية كبيرة بين السكان المحليين. ومدينة ريو كلارو ليست استثناء في هذا الأمر، لكن لا أحد تقريبا من سكان المدينة يعلم أن طعامهم المفضل محظور بموجب القانون.

ويعود تاريخ القانون إلى أواخر القرن التاسع عشر، عندما تم تسجيل تفشي حالات كثيرة من الحمى الصفراء في عدة مدن بولاية ساو باولو. وكان البطيخ في ذلك الوقت يعتبر أحد مصادر انتشار هذا الفيروس.

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