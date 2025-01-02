صورة مشوشة تحل اللغز وتقود الشرطة لامرأة مفقودة منذ 52 سنة

وقالت شرطة ويست ميدلاندز إن العثور على شيلا فوكس بعد اختفائها من كوفنتري عام 1972 يحل أحد أطول تحقيقات الأشخاص المفقودين.

في نهاية شهر ديسمبر، نشرت الشرطة نداء متجددا للمساعدة في العثور على السيدة فوكس، والذي تضمن صورة ضبابية لها من وقت اختفائها تقريبا.

وفي غضون ساعات من صدوره، تلقى بعض الأشخاص معلومات أدت إلى العثور على السيدة فوكس.