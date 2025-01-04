وفاة "المرأة القطة" أثناء نومها.. بالفيديو- من هي وما سر هوسها بالتجميل؟

توفيت المليارديرة جوسلين وايلدنشتاين أو "المرأة القطة" كما تعرف، عن عمر يناهز 84 عاماً، إذ أكد شريكها لويد كلاين أن السيدة السويسرية الشهيرة بولعها بعمليات التجميل، قد توفيت أثناء قيلولة يوم 31 كانون الأول.

وتابع أن الوفاة جاءت أثناء نومها بسبب انسداد رئوي في فندقها بباريس.

واشتهرت وايلدنشتاين بإجراء عمليات تجميل باهظة الثمن لتشبه القطة، وذلك بعد أن حصلت على 2.5 مليار دولار في تسوية طلاق من زوجها السابق، رجل الأعمال أليك وايلدنشتاين.

وُلدت جوسلين بيريسيت في لوزان، سويسرا، عام 1940، واكتسبت شهرتها العالمية بعد زواجها من الملياردير وتاجر الأعمال الفنية أليك وايلدنشتاين في عام 1977، والذي أسفر عن إنجاب طفلين، ديان وأليك جونيور.

وفي عام 1997، انفصلت جوسلين عن زوجها في طلاق تصدر العناوين الصحفية، حيث حصلت على تسوية مالية ضخمة بلغت 2.5 مليار دولار، إضافة إلى 100 مليون دولار سنويا.

Billionaire socialite ‘Catwoman’

Jocelyn Wildenstein has passed away at the age of 84.



Wildenstein passed away in her sleep from a pulmonary embolism in her Paris hotel.



She was best known for her extravagant plastic surgery to resemble a cat.



She famously received $2.5… pic.twitter.com/eWpoCbMKF8 — Oli London (@OliLondonTV) January 2, 2025

وعُرفت الراحلة بلقب "المرأة القطة" بسبب مظهرها الذي نتج عن العديد من عمليات التجميل.

وكانت أكدت مراراً أنها خضعت لهذه العمليات لإرضاء زوجها الذي كان يفضل المظهر الشبابي، رغم ذلك كانت أكدت أيضا أن ملامحها المميزة، مثل عيون القطط، كانت وراثية من جدتها.

وبعد طلاقها، ابتعدت جوسلين عن الأضواء، لكنها واجهت صعوبات مالية حادة، إذ أعلنت إفلاسها في عام 2018، ما أدى إلى مصادرة شققها الفاخرة في برج ترامب.

إلى ذلك، عاشت السيدة علاقة طويلة مع مصمم الأزياء لويد كلاين منذ عام 2003، رغم بعض التوترات في علاقتهما، ومنها شجار وقع في عام 2016 انتهى بإسقاط التهم المتبادلة وتصالحهما بعد ذلك.

وفي آخر مراحل حياتها، كانت جوسلين تخطط لإنتاج فيلم وثائقي وبرنامج واقعي لتوثيق حياتها وإنجازاتها، لكنها توفيت قبل أن تتمكن من تنفيذ تلك المشاريع.