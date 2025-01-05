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تنويم مغناطيسي بلمسة كتف وسرقة الملايين
تنويم مغناطيسي بلمسة كتف وسرقة الملايين
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تنويم مغناطيسي بلمسة كتف وسرقة الملايين

منوعات

2025-01-05 | 07:20
تنويم مغناطيسي بلمسة كتف وسرقة الملايين
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Aljadeed
تنويم مغناطيسي بلمسة كتف وسرقة الملايين

تمكن تشكيل عصابي مكون من ثلاثة أشخاص في العراق من سرقة ملايين الدينارات بلمسة كتف فقط في منطقة أبو غريب غرب العاصمة بغداد.

وذكرت قناة (السومرية) العراقية، الأحد، أن الأشخاص الثلاثة يمارسون عملية التنويم المغناطيسي ويجوبون قضاء أبو غريب ويسرقون أموال مواطنين عن طريق لمس كتف الضحية بطريقة سريعة.

ونقلت القناة عن أحد الضحايا قوله إن ثلاثة أشخاص جاءوا إليه أمام متجره وجعلوه يجلب لهم مليون دينار دون أن يدري ما الذي حصل.

بدوره يقول طالب جامعي إن أحد أفراد العصابة وضع يده على كتفه وبعدها ذهب إلى منزله وأحضر 800 ألف دينار وسلمها دون أن يشعر أنه قدم الأموال بيديه لهم.

ووفق القناة شهدت منطقة أبو غريب العديد من حالات السرقة بالطريقة ذاتها.

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