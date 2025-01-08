حريق ضخم أرغم آلاف السكان على إخلاء منازلهم!

أرغم حريق هائل اندلع قرب لوس أنجلوس آلاف السكان على إخلاء منازلهم الواقعة في التلال المطلّة على المدينة الأميركية الكبيرة التي تعصف بها رياح قوية تساهم في انتشار النيران وتشكل "خطراً قاتلاً" بحسب السلطات.

واندلع الحريق ظهر الثلاثاء في حيّ باسيفيك باليسايدس أسفل جبال سانتا مونيكا شمال غرب المدينة والذي يعجّ بفيلات يبلغ سعر كل منها ملايين الدولارات.



وأتت النيران في غضون ساعات على ما يقرب من 1200 هكتار.



وقال حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم خلال مؤتمر صحافي مساء الثلاثاء إنّ السلطات أحصت "الكثير من المباني التي دمّرت" من جراء الحريق.



وأوضحت السلطات أنّها أصدرت أوامر لنحو 30 ألف شخص لإخلاء مساكنهم بسبب خطر النيران. ولم يسجّل وقوع إصابات حتى الآن.