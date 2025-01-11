بعد لقاء الشرع-ميقاتي في قصر الشعب بدمشق.. مراسلة الجديد تنقل الأجواء

في أعقاب محاولة إقلاع فاشلة لطائرة من مطار"هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي" في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا الأميركية، فر أكثر من 200 راكب من الطائرة باستخدام شرائح قابلة للنفخ، ما ادى الى إصابة أربعة أشخاص.وقد تبين أن سبب فشل اقلاع الطائرة خلل بالمحرك كاد الأمر يتسبب بكارثة جوية.
صـدر عـن المديريّـة العـامّـة لقـوى الأمـن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـةالبـلاغ التّالي: "في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات السرقة والنشل في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات عن قيام عصابة تتألّف من عدة شبان ونساء بنشل المواطنين، وخاصة في المحال التجارية ضمن نطاق محافظتَي جبل لبنان والجنوب.
اقدمت شابة على رشق الوزير بكعكة مصنوعة من رغوة الحلاقة فأصابته في وجهه مباشرة.