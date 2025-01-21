بالفيديو - قتلى وجرحى جراء حريق إلتهم فندقاً بمركز تزلج شمال غرب تركيا

وقال والي مدينة بولو التركية عبد العزيز أيدن في بيان، إنه يخشى أن يرتفع عدد الضحايا، مشيرا إلى أن اثنين من القتلى قفزا من نافذة الفندق في حالة ذعر، وكان أحدهما موظفا هناك. وذكر أن معظم المصابين متأثرون بالدخان وهم بصحة جيدة.

وقد انتشرت النيران بسرعة كبيرة، مما أدى إلى إتلاف أجزاء كبيرة من الفندق الواقع على قمة جبال كور أوغلو.

وهرعت فرق الإطفاء والطوارئ الطبية من مدينة بولو والمناطق المجاورة إلى موقع الحادث، حيث لا تزال الفرق تبذل جهودا مكثفة للسيطرة على النيران التي التهمت جزءا كبيرا من المبنى، الذي تعرض لأضرار جسيمة. ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد أسباب الحريق بالتفصيل.