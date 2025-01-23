حلقة جديدة من برنامج "ميني مافيا" الليلة على الجديد

تابعوا الحلقة الليلة الساعة 21:30 بتوقيت بيروت.
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A post shared by AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
A post shared by AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
قتل 10 اشخاص واصيب 32 جراء حريق بمنتجع كارتال قايا للتزلج بمدينة بولو التركية شمال غرب البلاد وفق ما اعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا.
مع انتهاء مراسم يوم التنصيب، رافق الرئيس الأميركي الجديد، دونالد ترامب، وزوجته، السيدة الأولى ميلانيا، سلفه، جو بايدن، وزوجته، جيل، إلى مروحية الرئاسة، "مارين وان"، بينما كانت الترتيبات تجري على قدم وساق في البيت الأبيض لاستقبال ساكنه الجديد.
ظهر إيلون ماسك وهو يصفق ويبتسم خلال حفل تنصيب دونالد ترامب، حيث رفع إبهامه تأييدًا لكلام الرئيس الأميركي بشأن "السعي للوصول إلى كوكب المريخ"