حلقة جديدة من برنامج "ميني مافيا" الليلة على الجديد

مع انتهاء مراسم يوم التنصيب، رافق الرئيس الأميركي الجديد، دونالد ترامب، وزوجته، السيدة الأولى ميلانيا، سلفه، جو بايدن، وزوجته، جيل، إلى مروحية الرئاسة، "مارين وان"، بينما كانت الترتيبات تجري على قدم وساق في البيت الأبيض لاستقبال ساكنه الجديد.



