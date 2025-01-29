أمل طالب تعلّق على قرار وزير التربية بمنع الهواتف في المدارس

View this post on Instagram
A post shared by AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
A post shared by AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء عن مشروع "ضخم" لمتحف اللوفر، أكثر متاحف العالم استقطابا للزوار والذي يواجه مشكلات صيانة مقلقة، بما يشمل استحداث مدخل كبير جديد وغرفة مخصصة للوحة الموناليزا وزيادة سعر تذكرة الدخول للزائرين غير الأوروبيين.
حذّرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الثلاثاء من خطر انتشار فيروسات بما فيها إيبولا من مختبر في غوما بسبب القتال العنيف في المدينة الواقعة في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية.
يقتني الكثير البقدونس لإضافته لبعض المأكولات كنكهة أو لتزيين طبق التقديم، غير مدركين لفوائده التي لا تحصى ولا تعد، إذ ينصح أخصائيو الحمية الغذائية بشرب كوب من البقدونس المغلي على الريق، للتخلص من الوزن الزائد، ويتساءل الكثير من الأشخاص هل له فوائد أخرى غير إنقاص الوزن؟، أجل فالبقدونس المغلي يوجد به الفيتامينات والمعادن الهامة لصحة الجسم وللوقاية من الأمراض المختلفة. في ما يلي نسلط الضوء باستفاضة على فوائد مغلي البقدونس لإنقاص الوزن وللوقاية من الأمراض والطريقة الصحية لتحضيره وموانعه.