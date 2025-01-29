أمل طالب تعلّق على قرار وزير التربية بمنع الهواتف في المدارس

يقتني الكثير البقدونس لإضافته لبعض المأكولات كنكهة أو لتزيين طبق التقديم، غير مدركين لفوائده التي لا تحصى ولا تعد، إذ ينصح أخصائيو الحمية الغذائية بشرب كوب من البقدونس المغلي على الريق، للتخلص من الوزن الزائد، ويتساءل الكثير من الأشخاص هل له فوائد أخرى غير إنقاص الوزن؟، أجل فالبقدونس المغلي يوجد به الفيتامينات والمعادن الهامة لصحة الجسم وللوقاية من الأمراض المختلفة. في ما يلي نسلط الضوء باستفاضة على فوائد مغلي البقدونس لإنقاص الوزن وللوقاية من الأمراض والطريقة الصحية لتحضيره وموانعه.

