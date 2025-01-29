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أمل طالب تعلّق على قرار وزير التربية بمنع الهواتف في المدارس
أمل طالب تعلّق على قرار وزير التربية بمنع الهواتف في المدارس
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أمل طالب تعلّق على قرار وزير التربية بمنع الهواتف في المدارس

منوعات

2025-01-29 | 05:14
أمل طالب تعلّق على قرار وزير التربية بمنع الهواتف في المدارس
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Aljadeed
أمل طالب تعلّق على قرار وزير التربية بمنع الهواتف في المدارس

أطلت الكوميدية امل طالب، بحلقة جديدة من برنامج "والله لنكيف" مساء الأمس على قناة الجديد، مليئة بالمفاجآت والضحك والضيوف من عالم الفن والاعلام والسياسة.

وخلال الحلقة علقت أمل طالب بطريقة طريفة على قرار وزير التربية اللبناني عباس الحلبي بمنع الهواتف الذكية في المدارس.

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