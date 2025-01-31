هل سيارتك في خطر؟!

ويمكنك من خلال الإحصاءات التالية أن تعرف ما إذا كانت سيارتك ضمن دائرة الخطر:

فورد - فييستا

ليس من المستغرب أن تكون فورد فييستا، السيارة الأكثر امتلاكا في بريطانيا، هي السيارة الأكثر سرقة، حيث سُرق منها ما يقرب من 4500 سيارة العام الماضي.

فولكس فاغن - غولف

مثل فييستا، تعد غولف طرازا مرغوبا، وسجلت بريطانيا سرقة 1731 سيارة من هذا النوع العام الماضي.

فورد - فوكس

انخفضت فورد فوكس إلى ما دون غولف في مخططات السيارات الأكثر سرقة حيث أبلغ عدد أقل من أصحاب السيارات عن اختفاء سياراتهم بنسبة 5 بالمئة مقارنة بعام 2023.

بي إم دبليو - الفئة الثالثة

تم الإبلاغ عن 1371 سيارة مسروقة خلال 2024.

تويوتا - راف فور

تم الإبلاغ عن 1260 سرقة.