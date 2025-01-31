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هل سيارتك في خطر؟!
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هل سيارتك في خطر؟!

منوعات

2025-01-31 | 14:49
هل سيارتك في خطر؟!
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Aljadeed
هل سيارتك في خطر؟!

كشفت إحصاءات وكالة ترخيص السائقين والمركبات في بريطانيا أن حوالي 61 ألف سيارة سُرقت العام الماضي، وهو ما يعادل سرقة سيارة كل ثماني دقائق ونصف.

ويمكنك من خلال الإحصاءات التالية أن تعرف ما إذا كانت سيارتك ضمن دائرة الخطر:

فورد - فييستا

ليس من المستغرب أن تكون فورد فييستا، السيارة الأكثر امتلاكا في بريطانيا، هي السيارة الأكثر سرقة، حيث سُرق منها ما يقرب من 4500 سيارة العام الماضي.

فولكس فاغن - غولف

مثل فييستا، تعد غولف طرازا مرغوبا، وسجلت بريطانيا سرقة 1731 سيارة من هذا النوع العام الماضي.

فورد - فوكس

انخفضت فورد فوكس إلى ما دون غولف في مخططات السيارات الأكثر سرقة حيث أبلغ عدد أقل من أصحاب السيارات عن اختفاء سياراتهم بنسبة 5 بالمئة مقارنة بعام 2023.

بي إم دبليو - الفئة الثالثة

تم الإبلاغ عن 1371 سيارة مسروقة خلال 2024.

تويوتا - راف فور

تم الإبلاغ عن  1260 سرقة.

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