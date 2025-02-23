اخر تطورات الحالة الصحية لـ البابا فرنسيس بعد دخوله المستشفى

وقال الفاتيكان في بيان جديد حول حالته الصحية، إن “البابا فرنسيس ليس خارج دائرة الخطر. هذا الصباح، عانى البابا فرنسيس من أزمة ربو تنفسية طويلة، تطلبت استخدام الأكسجين العالي التدفق”.

وأضاف أن “فحوص الدم التي أجريت يوم أمس كشفت أيضا عن وجود نقص في الصفائح الدموية (اضطرابات في الدم) مرتبط بفقر الدم ما استلزم نقل الدم” اليه.

وأوضح الفاتيكان أنه “يبقى البابا فرنسيس متيقظا وأمضى اليوم جالسا على أريكة، على الرغم من أنه يعاني من آلام أكثر من الأمس”.

وكان الفريق الطبي المعالج للبابا فرنسيس قد أوضح الجمعة خلال مؤتمر صحافي أن إصدار بيان أطول يعني عموما أن الحالة الصحية للبابا فرنسيس لا تتطور بشكل جيد.