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تحذير صادم.. وفاة 82 شخصاً استخدموا حقن التخسيس
تحذير صادم.. وفاة 82 شخصاً استخدموا حقن التخسيس
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تحذير صادم.. وفاة 82 شخصاً استخدموا حقن التخسيس

منوعات

2025-02-24 | 07:21
تحذير صادم.. وفاة 82 شخصاً استخدموا حقن التخسيس
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Aljadeed
تحذير صادم.. وفاة 82 شخصاً استخدموا حقن التخسيس

في تحذير صادم، أصدرت المملكة المتحدة تنبيهاً عاجلاً من حقن إنقاص الوزن الشهيرة كـ"أوزمبيك" و"مونجارو" بعد وفاة 82 حالة في البلاد استخدمت هذه الأدوية.

فقد تم الإبلاغ عن وفاة أكثر من 80 بريطانيا بعد استخدام حقن مرض السكري والتي تستخدم لفقدان الوزن، مثل "أوزمبيك" و"مونجار"، بحسب ما نقلته "ديلي ميل" البريطانية.

وأفادت وكالة تنظيم الأدوية والمنتجات الصحية أنه تم رصد ما لا يقل عن 22 حالة وفاة مرتبطة بالأدوية حتى نهاية يناير.

كما تم تسجيل 60 حالة وفاة إضافية لحقن تستخدم في مساعدة مرضى السكري من النوع الثاني.

وحذرت خدمة الصحة الوطنية المرضى من "عدم تناول أي دواء مضاد للسمنة إذا لم يكن باستشارة طبية".

فيما تُظهر أرقام من وكالة MHRA الصحية أن ما يصل إلى 18 حالة وفاة تم ربطها بعقار "مونجار" الذي يُعتبر الأقوى بين الحقن، والذي تم الموافقة مؤخرًا على استخدامه في خدمة الصحة الوطنية في بريطانيا.

وتوفي 29 شخص ممن تناولوا أدوية "أوزمبيك"، و"ريبلسوس"، و"ويغوفي"، والمعروفة أيضًا باسم "سيماغلوتايد".

في الوقت نفسه، توفي حوالي 35 شخصًا بعد تناول "ساكندا" و"فيكتوزا".

يأتي هذه الكشف الصادم بعد ستة أشهر من وفاة ممرضة اسكتلندية، والتي كانت أول شخص في بريطانيا ترتبط وفاتها مباشرة بحقنة لفقدان الوزن.

وتوفيت سوزان ماكغوان، البالغة من العمر 58 عامًا، بعد معاناتها من فشل متعدد في الأعضاء، والتهاب البنكرياس، بعد تناول جرعتين منخفضتين من حقن "مونجار" من دون استشارة طبية.

ودعا الخبراء والمنظمات الصحية إلى فرض قيود أكثر صرامة على كيفية وصف أدوية مثل "أوزمبيك"، و"مونجار"، وغيرها من منتجات فقدان الوزن.

وتُستخدم هذه الأدوية من قبل حوالي نصف مليون شخص على مستوى المملكة المتحدة.

لكن الآثار الجانبية التي تم الإبلاغ عنها تشمل الغثيان والقيء والإسهال، مع تحذيرات من بعض الأطباء بشأن "مضاعفات مهددة للحياة" مثل النوبات أو انسداد الأمعاء.

يذكر أن حقن فقدان الوزن، اشتهرت بشكل واسع في الفترة الأخيرة للبحث السريع عن الرشاقة لكنها تستخدم في المقام الأول لمساعدة الأشخاص المصابين بداء السكر من النوع 2 والسمنة على التحكم في مستويات السكر في الدم وفقدان الوزن، لكن كثيرين ومنهم مشاهير لجأوا إلى هذه الإبر للوصول إلى الوزن المثالي في أقصر وقت ممكن غير آبهين بالنتائج الكارثية

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