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للصائمين.. خيارات غذائية تقلل الشعور بالجوع
للصائمين.. خيارات غذائية تقلل الشعور بالجوع
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للصائمين.. خيارات غذائية تقلل الشعور بالجوع

منوعات

2025-03-01 | 06:41
للصائمين.. خيارات غذائية تقلل الشعور بالجوع
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Aljadeed
للصائمين.. خيارات غذائية تقلل الشعور بالجوع

مع بدء شهر رمضان المبارك فإن الكثير من الصائمين يسعون الى نظام غذائي ​يمنحهم شعوراً بالشبع أثناء فترة الصيام ويحسن مزاجهم .

وفي هذا السياق قالت خبيرة التغذية الروسية كسينيا زاباتورينا:"هناك العديد من المنتجات الغذائية التي تمنحنا شعورا بالشبع لفترة طويلة وتحسن الحالة المزاجية أيضا، على سبيل المثال الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على 70% على الأقل من الكاكاو".

واضافت ان الشوكولاته هذه تعتبر من الأغذية المفيدة وتحفز إنتاج هرمون الإندروفين الذي يسمى هرمون السعادة، "كما أن تناول المكسرات وخاصة الجوز واللوز يمنحنا شعورا دائما بالشبع، وهذه الأنواع من المكسرات غنية أيضا بأحماض أوميغا-3 والمغنيسيوم، وهذه العناصر مفيدة لمحاربة الحالة المزاجية السيئة".

وأضافت:"من بين الأطعمة المفيدة أثناء الصيام الأسماك الغنية بالدهون المفيدة، مثل السلمون والماكريل، حيث تعتبر مصدرا مهما للبروتينات وغنية بأحماض الأوميغا-3 التي تحارب التوتر".

كما أشارت زاباتورينا إلى أن الموز يعتبر من المواد الغذائية المفيدة لتحسين المزاج، فهو غني بالكربوهيدرات، ويساعد الجسم على امتصاص التربتوفان، كما أن التوت أيضا غني بالفيتامينات ومضادات الأكسدة الي تساعد الجسم على محاربة التوتر وتحسن المزاج، مشيرة الى ان  الخضروات الورقية مثل السبانخ والملفوف، وكذلك منتجات الحليب المخمر تعتبر من الأطعمة الصحية التي تحفز إنتاج السيروتونين والإندورفين في الجسم، الضروريين لتحسين الحالة المزاجية.

وبحسب "روسيا اليوم" فانه لتجنب الشعور بالجوع أثناء الصيام في شهر رمضان ينصح خبراء التغذية بتناول بعض أنواع الأغذية الغنية بالدهون المفيدة والبروتينات على السحور مثل، المكسرات ومنتجات الألبان والبيض واللحوم البيضاء، كما ينصحون بتناول التمر كمصدر للكربوهيدرات والفيتامينات المفيدة التي تمنحنا الطاقة خلال اليوم.

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