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&quot;إفطارك قد يكون السبب&quot;.. 9 أخطاء تؤثر في عدم خسارة الوزن!
"إفطارك قد يكون السبب".. 9 أخطاء تؤثر في عدم خسارة الوزن!
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"إفطارك قد يكون السبب".. 9 أخطاء تؤثر في عدم خسارة الوزن!

منوعات

2025-03-21 | 09:17
"إفطارك قد يكون السبب".. 9 أخطاء تؤثر في عدم خسارة الوزن!
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Aljadeed
"إفطارك قد يكون السبب".. 9 أخطاء تؤثر في عدم خسارة الوزن!

يُعتبر الإفطار الوجبة الأساسية التي تؤثر على طاقتنا وعمل أجسامنا طوال اليوم، وله دور كبير في تحقيق أهداف فقدان الوزن. لكن بعض العادات الخاطئة في الإفطار قد تمنعك من الوصول لهذه الأهداف. إليك أبرز الأخطاء التي يجب تجنبها:

 

  1. تجاهل الإفطار بشكل مستمر: الكثير من الناس يظن أن تخطي الإفطار يساعد في تقليل السعرات الحرارية، لكن ذلك قد يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام في المساء، مما يعطل عملية فقدان الوزن.
  2. شرب المشروبات المحلاة: القهوة المحلاة أو المشروبات التي تحتوي على الكثير من السكر تساهم في زيادة الوزن وتزيد من خطر الإصابة بالسكري.
  3. اختيار وجبات قليلة الألياف: الألياف تساعد في الشعور بالشبع لفترة أطول. لذا، من الأفضل تناول الحبوب الكاملة والفواكه بدلاً من المعجنات والمخبوزات المصنعة.
  4. عدم تناول كميات كافية من البروتين: البروتين يساعد في تنظيم الشهية وتقليل السعرات الحرارية المستهلكة لاحقًا. تأكد من تنويع مصادر البروتين مثل البقوليات، المكسرات، والتونا في إفطارك.
  5. الاعتماد على الوجبات الخفيفة منخفضة القيمة الغذائية: مثل الدونات والبسكويت، هذه الوجبات تسبب الجوع سريعًا وتزيد من السعرات الحرارية المستهلكة.
  6. عدم تضمين الدهون الصحية: الدهون الصحية تعزز الشبع وتدعم صحة القلب. احرص على إضافة المكسرات والأفوكادو إلى إفطارك للحصول على هذه الدهون المفيدة.
  7. تناول كميات قليلة من الطعام: الإفطار غير المتوازن قد يؤدي إلى الجوع الشديد لاحقًا، مما يجعلك تتناول المزيد من الطعام طوال اليوم.
  8. تناول الإفطار في وقت متأخر: تناول الطعام في وقت متأخر يرتبط بزيادة الوزن، لذا يُفضل تناول الإفطار في وقت مبكر لتحفيز عملية الأيض.
  9. إهمال شرب الماء: الترطيب الجيد يساعد في الشعور بالشبع ويحسن التمثيل الغذائي، مما يعزز عملية فقدان الوزن بشكل فعال.

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