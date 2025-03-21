"إفطارك قد يكون السبب".. 9 أخطاء تؤثر في عدم خسارة الوزن!

تجاهل الإفطار بشكل مستمر : الكثير من الناس يظن أن تخطي الإفطار يساعد في تقليل السعرات الحرارية، لكن ذلك قد يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام في المساء، مما يعطل عملية فقدان الوزن .

شرب المشروبات المحلاة : القهوة المحلاة أو المشروبات التي تحتوي على الكثير من السكر تساهم في زيادة الوزن وتزيد من خطر الإصابة بالسكري .

اختيار وجبات قليلة الألياف : الألياف تساعد في الشعور بالشبع لفترة أطول. لذا، من الأفضل تناول الحبوب الكاملة والفواكه بدلاً من المعجنات والمخبوزات المصنعة .

عدم تناول كميات كافية من البروتين : البروتين يساعد في تنظيم الشهية وتقليل السعرات الحرارية المستهلكة لاحقًا. تأكد من تنويع مصادر البروتين مثل البقوليات، المكسرات، والتونا في إفطارك .

الاعتماد على الوجبات الخفيفة منخفضة القيمة الغذائية : مثل الدونات والبسكويت، هذه الوجبات تسبب الجوع سريعًا وتزيد من السعرات الحرارية المستهلكة .

عدم تضمين الدهون الصحية : الدهون الصحية تعزز الشبع وتدعم صحة القلب. احرص على إضافة المكسرات والأفوكادو إلى إفطارك للحصول على هذه الدهون المفيدة .

تناول كميات قليلة من الطعام : الإفطار غير المتوازن قد يؤدي إلى الجوع الشديد لاحقًا، مما يجعلك تتناول المزيد من الطعام طوال اليوم .

تناول الإفطار في وقت متأخر : تناول الطعام في وقت متأخر يرتبط بزيادة الوزن، لذا يُفضل تناول الإفطار في وقت مبكر لتحفيز عملية الأيض .