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&quot;فيل&quot; يشكر &quot;إنسان&quot;! (فيديو)
"فيل" يشكر "إنسان"! (فيديو)
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"فيل" يشكر "إنسان"! (فيديو)

منوعات

2025-04-17 | 03:41
"فيل" يشكر "إنسان"! (فيديو)
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Aljadeed
"فيل" يشكر "إنسان"! (فيديو)

انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر أنثى "الفيل" تشكر إنساناً بعد أن قدّم الماء لصغيرها.

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