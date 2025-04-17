"فيل" يشكر "إنسان"! (فيديو)

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
أضاء جسم ساطع السماء فوق العاصمة المكسيكية في وقت مبكر من صباح الأربعاء، مغطياً السهول والبلدات الصغيرة بضوء لامع، في مشهد بدا في البداية كأنه نيزك.وأظهرت مقاطع فيديو كرة نار تتطاير عبر سماء البلد اللاتيني، وتنتهي بانفجار ضوئي فوق مكسيكو سيتي، مما أثار دهشة الكثيرين.
هبطت طائرة تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" الأميركية اضطرارياً، بعد اندلاع حريق يعتقد أن سببه دخول أرنب بري إلى أحد محركاتها قبل الإقلاع.وأظهرت مقاطع فيديو ومضات متكررة من اللهب تنطلق من أحد محركات الطائرة، بعد وقت قصير من إقلاعها.
بعد إنتشار فيديو يُوثّق تحوّل مياه نهر البردوني إلى اللون الأسود، تحرك محافظ البقاع القاضي كمال أبو جوده، وأجرى إتصالاً بقائد منطقة البقاع الإقليمية في قوى الامن الداخلي العميد نديم عبد المسيح، وطلب منه فتح تحقيق فوري بالحادثة.