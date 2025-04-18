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بعد 6 عقود من البحث.. القطط البرتقالية تكشف سرّها!
بعد 6 عقود من البحث.. القطط البرتقالية تكشف سرّها!
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بعد 6 عقود من البحث.. القطط البرتقالية تكشف سرّها!

منوعات

2025-04-18 | 05:33
بعد 6 عقود من البحث.. القطط البرتقالية تكشف سرّها!
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Aljadeed
بعد 6 عقود من البحث.. القطط البرتقالية تكشف سرّها!

​نجح علماء الوراثة، بعد 60 عاماً من البحث المضني، في تحديد الجين المسؤول عن اللون البرتقالي للقطط المنزلية.

وأفادت مجلة "ساينس أليرت" العلمية، اليوم الخميس، بأن فريقين مستقلين من الباحثين توصلا إلى أن "أي زغب أحمر اللون على مخالب القطط هو على الأرجح نتيجة لجزء مفقود من الحمض النووي في جزء غير مشفر للبروتين في جينوم القطة".

ونقلت المجلة عن عالم الوراثة بجامعة ستانفورد، جريج بارش: "لقد كان هذا لغزا جينيا، ومعضلة"، موضحة أن "بارش وزملاؤه اكتشفوا خلايا جلد القطط التي تنتج براعم من الفراء البرتقالي تعبر عن 13 مرة أكثر من الحمض النووي الريبوزي من الجين المسمى Arhgap36 الريبوزي، مقارنة بخلايا الجلد من القطط التي لا تحتوي على شعر برتقالي".

ويأتي هذا في وقت توقع الباحثون بالجامعة العثور على الجزء المشفر للبروتين في جين Arhgap36 المفرط الإنتاج قد تعرض للتحور، ولكنهم فوجئوا عندما اكتشفوا أن التسلسل الذي يسبقه هو الذي احتوى بدلا من ذلك على حذف، وهو الأمر الذي يؤثر على الأرجح على بقية التعبير عن الجين.

وأشارت المجلة العلمية إلى أن "حذف 5 كيلوباس كان موجودا في كل قطة برتقالية فحصها الباحثون من قاعدة بيانات مكونة من 188 قطة، والتي تضمنت 145 قطة برتقالية، و6 قطط كاليكو، و37 قطة غير برتقالية".

ولفتت إلى أن إحدى النتائج لم تكن مفاجئة، فقد كان متوقعا منذ فترة طويلة، أن الجين المتحور يقع على الكروموسوم X للقط، وهو الأمر الذي يفسر اختلاف اللون البرتقالي بين الجنسين.

ونوهت إلى أن معظم القطط البرتقالية ذكور، بينما معظم القطط الإناث ذات الفراء البرتقالي تظهر عليها بقع من ألوان مختلفة.

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