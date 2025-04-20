هل أنت مستعد لتصوير "الابتسامة السماوية"؟ إليك التفاصيل

تشهد السماء في ساعات الفجر الأولى من يوم الجمعة 25 نيسان ظاهرة فلكية نادرة تُعرف باسم "الاقتران الثلاثي"، حيث تظهر كوكبا الزهرة وزحل إلى جانب الهلال في تشكيل يُشبه الوجه المبتسم، وفقا لتوقعات وكالة الفضاء الأميركية (ناسا).