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&quot;ثور&quot;.. يفقد أعصابه! (فيديو)
"ثور".. يفقد أعصابه! (فيديو)
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"ثور".. يفقد أعصابه! (فيديو)

منوعات

2025-04-23 | 02:24
"ثور".. يفقد أعصابه! (فيديو)
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Aljadeed
"ثور".. يفقد أعصابه! (فيديو)

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لثور بوزن 500 كيلوغرام يدعى "إنفينيتو"، وهو يقتحم الحواجز هائجاً، خلال مهرجان شعبي في مدينة أركوس دي لا فرونتيرا الإسبانية.
وبدلاً من الجري للأمام، كما هو متوقع، قام الثور بتحطيم حاجز حديدي مجاور لمكان انطلاقه، واقتحم صفوف المتفرجين، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص.

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