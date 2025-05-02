الهليكوبتر سقطت في المياه وركابها نجوا بأعجوبة (فيديو)

نجا 3 أشخاص، بعد تحطم طائرة مروحية كانت تقلهم وسقوطها في المياه قبالة ساحل ولاية فيكتوريا جنوب شرقي أستراليا.

وأعلنت الشرطة الأسترالية إصابة الثلاثة بجروح خطيرة.

وذكرت شرطة فيكتوريا أن الهليكوبتر سقطت صباح الجمعة في بوينت لونسديل، وهي بلدة ساحلية في شبه جزيرة بيلارين، على بعد حوالي 100 كيلومتر جنوب غربي ملبورن.

وجاء في بيان للشرطة: "تمكن الأشخاص الثلاثة من الوصول إلى الشاطئ، وتم تحديد موقعهم من قبل المارة الذين إتصلوا بخدمات الطوارئ".