الهليكوبتر سقطت في المياه وركابها نجوا بأعجوبة (فيديو)

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
أثار زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، تفاعلاً بين نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي بعد تداول مقطع فيديو لردة فعله الغاضبة على ضجة حشود شوشت عليه خلال إلقاء خطاب مباشر على منصة ما دفعه الى المغادرة.
أعلنت وزارة الزراعة – مديرية الثروة الحيوانية، في بيان، أنه "في إطار متابعتها لملف الحياة البرية وحماية الأنواع المهددة، تحرّكت فور تلقيها إخباراً يفيد بوجود ضباع مخططة (Hyena hyaena) يُعتقد أنها موضوعة في الأسر في بلدة مراح السراج – قضاء الضنية، شمال لبنان".
يتأثّر لبنان بمنخفض جويّ ضعيف الفعالية متمركز جنوب غرب تركيا، ويستمرّ لغاية يوم الاثنين مع استقرار بدرجات الحرارة، واحتمال خفيف لبعض الامطار احياناً. ليعود الطقس الى استقراره التام بدءًا من الثلاثاء المقبل مع ارتفاع بدرجات الحرارة.