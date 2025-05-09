ستيفن سيغال يحضر العرض العسكري لعيد النصر (فيديو)

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
إعتبر كارلوس غصن، الرئيس السابق لتحالف "رينو-نيسان-ميتسوبيشي"، أن "رؤساء بلديات لبنان من قِبل الشعب، لكن لا يملكون أي سلطة حقيقية".وأضاف: "لا رقابة على الميزانية. لا سلطة اتخاذ القرار.. ينتخبهم الشعب، لكن صلاحياتهم محدودة بالنظام".
إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لحلقة ضخمة في سماء بلدة بونر سبرينغر الأميركية، والتي أثارت ذهول السكان.أوضح خبراء الأرصاد في مركز "فوكس فوركاست" الأميركي أن الظاهرة الغريبة تعود إلى إنفجار ما، أدى إلى تشكل دوامة هوائية سريعة، حبست الدخان داخلها على شكل حلقة دائرية.
نجا إثنان من رجال الإطفاء في منطقة داركا بولاية كوجايلي التركية، بعد أن إنهار فوقهما جدار خشبي مشتعل أثناء محاولتهما إخماد حريق إندلع في منزلين مصنوعين من الخشب.رغم خطورة الموقف، تمكن فريق الإنقاذ من سحبهما وهما على قيد الحياة.