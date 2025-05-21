بطابة الغولف.. ترامب يسقط "نجم الروك" (فيديو)

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
أطلقت روسيا روبوتاً ذكياً لمساعدة المحاكم في الحصول على المعلومات والإجابة عن الأسئلة المطروحة عليه، ما يسهم في تسهيل عمل السلطات وتسريع إتخاذ القرارات القضائية.جاء الكشف عن الروبوت خلال المنتدى القانوني الدولي المنعقد في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية، حيث إستعرضت الجهات المطوّرة قدراته في دعم البنية القانونية عبر تقنيات الذكاء الإصطناعي.
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يظهر شخصاً من ذوي الإحتياجات الخاصة وهو يقود كرسيًا متحركًا بشكل خطير على طريق مزدحم في مدينة نيتيروي البرازيلية، ما أثار قلق السائقين والمشاة.
وثّق مقطع مصوّر في شارع رأس النبع ببيروت محاولة سرقة نفّذها مسلّح، إستهدف خلالها فتاة كانت داخل سيارتها.