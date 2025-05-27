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&quot;جثة بلا أذنين&quot;.. وفاة مزارع تثير شكوك الشرطة
"جثة بلا أذنين".. وفاة مزارع تثير شكوك الشرطة
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"جثة بلا أذنين".. وفاة مزارع تثير شكوك الشرطة

منوعات

2025-05-27 | 03:38
"جثة بلا أذنين".. وفاة مزارع تثير شكوك الشرطة
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Aljadeed
"جثة بلا أذنين".. وفاة مزارع تثير شكوك الشرطة


إنتهت حياة مزارع تركي بطريقة مأساوية بعد وفاته إثر نوبة قلبية في حديقة منزله والتهام الفئران لأذنيه وجزءا من وجهه.

ووقعت حالة الوفاة بحسب وسائل إعلام تركية في حي داغال الريفي بقضاء باكلان، حيث عُثر على المزارع حاليت تيرا (61 عاما) ملقى على الأرض في حديقة منزله الذي كان يعيش فيه بمفرده.
وبناء على إخطار أحد الجيران، تم إرسال فرق من الصحة والشرطة إلى مكان الحادث، وتوصلت الفرق الطبية إلى أن تيرا قد فارق الحياة، وأن أذنيه وجزءا من وجهه قد تم قطعهما.
ونقلت جثة المزارع المسن الذي لم تظهر على جسده أي علامات لأدوات قطع أو ثقب أو جروح ناجمة عن طلقات نارية، إلى مشرحة معهد الطب الشرعي التابع لرئاسة مجموعة دنيزلي لتحديد سبب الوفاة.
وفتحت الشرطة تحقيقا لمعرفة أسباب الوفاة، التي بدت للوهلة الأولى بأنها جريمة قتل.
ولم يتم العثور على آذان المزارع المقطوعة خلال عمليات البحث في المنزل وحديقته، كما لم توجد آثار دماء في مكان الحادث.
وقامت فرق الشرطة بفحص تسجيلات كاميرات المراقبة المحيطة بالمنزل وفي المنطقة ولم تعثر على أي شيء مثير للريبة.
وفي تقرير التشريح الأولي الذي أعدته إدارة الطب الشرعي، تبين أن تيرا توفي نتيجة نوبة قلبية، وأكلت الفئران أذنيه وجزءا من وجهه.

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