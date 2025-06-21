منطاد إندلعت به النيران وسقط بمن فيه (فيديو)

أثار مقطع فيديو نشرته صفحة "يور دراما" على وسائل التواصل الاجتماعي تفاعلاً واسعاً، بعدما ظهر فيه بائع تمر هندي في شوارع دمشق يشبه إلى حد كبير شخصية "غوار الطوشة" الشهيرة، التي جسّدها النجم دريد لحام وظهر الرجل مرتدياً زيّاً شبيهاً بملابس "غوار"، ويتجول وسط الناس وهو يبيع شراب التمر الهندي.#أخبار_الجديد