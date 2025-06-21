منطاد إندلعت به النيران وسقط بمن فيه (فيديو)

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
أثار مقطع فيديو نشرته صفحة "يور دراما" على وسائل التواصل الاجتماعي تفاعلاً واسعاً، بعدما ظهر فيه بائع تمر هندي في شوارع دمشق يشبه إلى حد كبير شخصية "غوار الطوشة" الشهيرة، التي جسّدها النجم دريد لحام وظهر الرجل مرتدياً زيّاً شبيهاً بملابس "غوار"، ويتجول وسط الناس وهو يبيع شراب التمر الهندي.#أخبار_الجديد
منح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدية "برسالة خاصة"، إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، اعتبرها البعض "مهمة" وسط الأحداث العالمية المتسارعة.
غادر خابي لامي، أشهر الشخصيات على منصة "تيك توك" عالميا، الولايات المتحدة، بعد أن احتجزته سلطات الهجرة في لاس فيغاس، بسبب مزاعم تفيد بأنه تجاوز مدة تأشيرة دخوله.