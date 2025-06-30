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&quot;تناول الجبنة قبل النوم&quot; و&quot;الكوابيس&quot;.. ما العلاقة؟
"تناول الجبنة قبل النوم" و"الكوابيس".. ما العلاقة؟
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"تناول الجبنة قبل النوم" و"الكوابيس".. ما العلاقة؟

منوعات

2025-06-30 | 14:02
"تناول الجبنة قبل النوم" و"الكوابيس".. ما العلاقة؟
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Aljadeed
"تناول الجبنة قبل النوم" و"الكوابيس".. ما العلاقة؟

كشفت دراسة حديثة عن أن "تناول الجبن قبل النوم قد يزيد من احتمالية حدوث الكوابيس بشكل ملحوظ".

وشملت الدراسة التي أجرتها شركة متخصصة في أبحاث النوم 30 مشاركاً تناولوا على مدار 4 ليال متتالية، أربعة أنواع من أشهر الأجبان البريطانية، وهي: البري، الشيدر، الستيلتون، والموزاريلا.

وأظهرت النتائج أن "تناول 30 غ من الجبن قبل النوم يزيد من احتمال حدوث الكوابيس بنسبة 93%".

وأشار المشاركون إلى أن "أحلامهم تحولت إلى سيناريوهات أكثر قتامة وتوترا، تضمنت مواقف مثل الخيانة، اللقاء مع شركاء سابقين، نسيان أعياد الميلاد، ووقوع أصدقاء تحت هجوم روبوتات طائرة".

وكان الجبن البري هو الأكثر ارتباطاً بحدوث الكوابيس، إذ سجلت نسبة 68 بالمئة من المشاركين الذين تناولوه أحلاماً مزعجة، مقارنة بـ63 بالمئة للستيلتون، و56 بالمئة للشيدر، و40 بالمئة فقط للموزاريلا.

كما بينت الدراسة أن "تناول الجبن قبل النوم تسبب في فقدان المشاركين لمعدل ساعة وسبع دقائق من النوم كل ليلة، مع فقدان النساء لنحو 5 دقائق نوم أكثر من الرجال في المتوسط".
 
 
 
 

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ووفقا لتقرير نشره موقع "فيريويل هيلث"، فإن تقطيع البطيخ دون غسل قشرته الخارجية يشكّل خطرا صحيا، إذ يمكن، أن تنقل السكين البكتيريا من السطح الخارجي، إلى داخل الثمرة أثناء التقطيع.

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