حرائق غابات اسطنبول مستمرة! (فيديو)

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A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
أثار الميكانيكي واليوتيوبر الإيطالي أندريا مارازي ضجة إعلامية بعد كشفه عن مشروع فريد من نوعه تمثل في تحويل سيارة فيات باندا موديل 1993 إلى ما وصفه البعض بـ"أنحف سيارة قابلة للقيادة في العالم".
توفي البرتغالي ديوغو جوتا مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، عن عمر (28 عاما)، إثر حادث سير مروّع وقع فجر اليوم الخميس في مقاطعة زامورا شمال غرب إسبانيا.. وبحسب صحيفة (ماركا) الإسبانية، وقع الحادث عند الكيلومتر 65 من الطريق السريع A-52، قرب بلدة "بالاسيوس دي سانابريا"، حيث انحرفت السيارة التي كان يستقلها جوتا وشقيقه أندريه (26 عاما) لاعب فريق بينافيل في الدوري البرتغالي الثاني، عن مسارها، قبل أن تصطدم وتشتعل بها النيران، ويلقيا مصرعهما... وأشار شهود عيان إلى أن الحريق انتشر بسرعة في السيارة والنباتات المحيطة بها، ما أعاق محاولات الإنقاذ، رغم تدخل فرق الطوارئ بعد تلقي بلاغات عاجلة على الرقم 112.
صدر عن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني البيان التالي: "في إطار سعيها الدائم للمحافظة على سلامة منشآتها ومعاملها لإنتاج الطاقة الكهرومائية، وضمان استمرارية تشغيلها بشكل منتظم وفعّال، باشرت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني صباح يوم الأربعاء الواقع في 3 تموز 2025، بأعمال تنظيف بركة تجميع المياه التابعة لمعمل بولس أرقش (بركة الأولي)، وذلك لإزالة الوحول والأتربة والأعشاب والأغصان اليابسة التي تراكمت فيها خلال السنوات الست الماضية.ومن المتوقع أن تستمر أعمال التنظيف نحو عشرة أيام، ما يقتضي توقف معمل شارل حلو – جون عن إنتاج الكهرباء طوال هذه الفترة.وإذ تؤكد المصلحة أن هذه الأعمال ضرورية للمحافظة على كفاءة الإنتاج وسلامة التشغيل، فإنها تؤكد حرصها على استكمال الأعمال في أسرع وقت ممكن وإعادة تشغيل المعمل وفق كميات المياه المتوفرة فور الانتهاء من الأعمال الفنية".