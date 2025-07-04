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حرائق غابات اسطنبول مستمرة! (فيديو)
حرائق غابات اسطنبول مستمرة! (فيديو)
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حرائق غابات اسطنبول مستمرة! (فيديو)

منوعات

2025-07-04 | 05:12
حرائق غابات اسطنبول مستمرة! (فيديو)
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Aljadeed
حرائق غابات اسطنبول مستمرة! (فيديو)

قالت السلطات التركية إن نحو 700 شخص و7 طائرات يكافحون حريق غابات في ضاحية سيليفري بإسطنبول، مما أدى إلى تدمير 100 هكتار من الغابات.

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عقب حادث مروع.. هذا ما تبقى من سيارة نجم ليفربول ديوغو جوتا (فيديو)
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2025-07-03

عقب حادث مروع.. هذا ما تبقى من سيارة نجم ليفربول ديوغو جوتا (فيديو)

توفي البرتغالي ديوغو جوتا مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، عن عمر (28 عاما)، إثر حادث سير مروّع وقع فجر اليوم الخميس في مقاطعة زامورا شمال غرب إسبانيا.. وبحسب صحيفة (ماركا) الإسبانية، وقع الحادث عند الكيلومتر 65 من الطريق السريع A-52، قرب بلدة "بالاسيوس دي سانابريا"، حيث انحرفت السيارة التي كان يستقلها جوتا وشقيقه أندريه (26 عاما) لاعب فريق بينافيل في الدوري البرتغالي الثاني، عن مسارها، قبل أن تصطدم وتشتعل بها النيران، ويلقيا مصرعهما... وأشار شهود عيان إلى أن الحريق انتشر بسرعة في السيارة والنباتات المحيطة بها، ما أعاق محاولات الإنقاذ، رغم تدخل فرق الطوارئ بعد تلقي بلاغات عاجلة على الرقم 112.

2025-07-03

عقب حادث مروع.. هذا ما تبقى من سيارة نجم ليفربول ديوغو جوتا (فيديو)

توفي البرتغالي ديوغو جوتا مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، عن عمر (28 عاما)، إثر حادث سير مروّع وقع فجر اليوم الخميس في مقاطعة زامورا شمال غرب إسبانيا.. وبحسب صحيفة (ماركا) الإسبانية، وقع الحادث عند الكيلومتر 65 من الطريق السريع A-52، قرب بلدة "بالاسيوس دي سانابريا"، حيث انحرفت السيارة التي كان يستقلها جوتا وشقيقه أندريه (26 عاما) لاعب فريق بينافيل في الدوري البرتغالي الثاني، عن مسارها، قبل أن تصطدم وتشتعل بها النيران، ويلقيا مصرعهما... وأشار شهود عيان إلى أن الحريق انتشر بسرعة في السيارة والنباتات المحيطة بها، ما أعاق محاولات الإنقاذ، رغم تدخل فرق الطوارئ بعد تلقي بلاغات عاجلة على الرقم 112.

للحفاظ على إنتاج الكهرباء.. تنظيف بركة "بولس أرقش" (فيديو)
Play
2025-07-03

للحفاظ على إنتاج الكهرباء.. تنظيف بركة "بولس أرقش" (فيديو)

صدر عن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني البيان التالي:
"في إطار سعيها الدائم للمحافظة على سلامة منشآتها ومعاملها لإنتاج الطاقة الكهرومائية، وضمان استمرارية تشغيلها بشكل منتظم وفعّال، باشرت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني صباح يوم الأربعاء الواقع في 3 تموز 2025، بأعمال تنظيف بركة تجميع المياه التابعة لمعمل بولس أرقش (بركة الأولي)، وذلك لإزالة الوحول والأتربة والأعشاب والأغصان اليابسة التي تراكمت فيها خلال السنوات الست الماضية.
ومن المتوقع أن تستمر أعمال التنظيف نحو عشرة أيام، ما يقتضي توقف معمل شارل حلو – جون عن إنتاج الكهرباء طوال هذه الفترة.
وإذ تؤكد المصلحة أن هذه الأعمال ضرورية للمحافظة على كفاءة الإنتاج وسلامة التشغيل، فإنها تؤكد حرصها على استكمال الأعمال في أسرع وقت ممكن وإعادة تشغيل المعمل وفق كميات المياه المتوفرة فور الانتهاء من الأعمال الفنية".

2025-07-03

للحفاظ على إنتاج الكهرباء.. تنظيف بركة "بولس أرقش" (فيديو)

صدر عن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني البيان التالي:
"في إطار سعيها الدائم للمحافظة على سلامة منشآتها ومعاملها لإنتاج الطاقة الكهرومائية، وضمان استمرارية تشغيلها بشكل منتظم وفعّال، باشرت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني صباح يوم الأربعاء الواقع في 3 تموز 2025، بأعمال تنظيف بركة تجميع المياه التابعة لمعمل بولس أرقش (بركة الأولي)، وذلك لإزالة الوحول والأتربة والأعشاب والأغصان اليابسة التي تراكمت فيها خلال السنوات الست الماضية.
ومن المتوقع أن تستمر أعمال التنظيف نحو عشرة أيام، ما يقتضي توقف معمل شارل حلو – جون عن إنتاج الكهرباء طوال هذه الفترة.
وإذ تؤكد المصلحة أن هذه الأعمال ضرورية للمحافظة على كفاءة الإنتاج وسلامة التشغيل، فإنها تؤكد حرصها على استكمال الأعمال في أسرع وقت ممكن وإعادة تشغيل المعمل وفق كميات المياه المتوفرة فور الانتهاء من الأعمال الفنية".

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