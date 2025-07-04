حرائق غابات اسطنبول مستمرة! (فيديو)

توفي البرتغالي ديوغو جوتا مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، عن عمر (28 عاما)، إثر حادث سير مروّع وقع فجر اليوم الخميس في مقاطعة زامورا شمال غرب إسبانيا.. وبحسب صحيفة (ماركا) الإسبانية، وقع الحادث عند الكيلومتر 65 من الطريق السريع A-52، قرب بلدة "بالاسيوس دي سانابريا"، حيث انحرفت السيارة التي كان يستقلها جوتا وشقيقه أندريه (26 عاما) لاعب فريق بينافيل في الدوري البرتغالي الثاني، عن مسارها، قبل أن تصطدم وتشتعل بها النيران، ويلقيا مصرعهما... وأشار شهود عيان إلى أن الحريق انتشر بسرعة في السيارة والنباتات المحيطة بها، ما أعاق محاولات الإنقاذ، رغم تدخل فرق الطوارئ بعد تلقي بلاغات عاجلة على الرقم 112.