موجة حرّ محتملة؟.. إليكم تفاصيل الطقس

تفاصيل طقس اليوم
على الشكل التالي:
- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٤ و٣١ درجة ساحلا، بين ١٥ و٣٧ درجة بقاعاً وبين ١٨ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر.
-الجو: حار، قليل السحب صباحاً ويتشكل الضباب مع تقدم الوقت.
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٦٠ و٩٠٪.
- الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٥٠ كم/س تنشط جبلاً وشرقاً.
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٢ hpa.
- الانقشاع: جيد.
- حال البحر: منخفض الموج (٧٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٨ درجة.
تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:
الإثنين:
الطقس حار وقليل السحب مع تشكل ضباب خفيف بعد الظهر ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٣ و٣١ درجة ساحلا، بين ١٥ و٣٥ درجة بقاعاً وبين ١٨ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س وتنشط جبلاً وشرقاً.
الثلاثاء:
الطقس حار وقليل السحب مع تشكل ضباب خفيف بعد الظهر ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٤ و٣١ درجة ساحلا وبين ١٨ و٣٥ درجة بقاعاً وبين ١٩ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س وتنشط جبلاً وشرقاً.