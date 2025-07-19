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بعد 20 عامًا في غيبوبة.. وفاة أمير سعودي
بعد 20 عامًا في غيبوبة.. وفاة أمير سعودي
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بعد 20 عامًا في غيبوبة.. وفاة أمير سعودي

منوعات

2025-07-19 | 14:08
بعد 20 عامًا في غيبوبة.. وفاة أمير سعودي
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Aljadeed
بعد 20 عامًا في غيبوبة.. وفاة أمير سعودي

توفي الأمير السعودي الوليد بن خالد بن طلال، بعد معاناة طويلة مع المرض، بحسب بيان من الديوان الملكي السعودي.

وقال البيان: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير/ الوليد بن خالد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه - إن شاء الله - يوم غدٍ الأحد الموافق 25 / 1 / 1447هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكان الأمير الوليد بن خالد بن طلال قد دخل في غيبوبة منذ عام 2005 إثر حادث مروري.  

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