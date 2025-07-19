بعد 20 عامًا في غيبوبة.. وفاة أمير سعودي

وقال البيان: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير/ الوليد بن خالد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه - إن شاء الله - يوم غدٍ الأحد الموافق 25 / 1 / 1447هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".
وكان الأمير الوليد بن خالد بن طلال قد دخل في غيبوبة منذ عام 2005 إثر حادث مروري.
حولت ألمانيا 1000 طائرة مسيّرة إلى تحفة ثلاثية الأبعاد وقامت الطائرات المسيّرة بإنشاء 16 صورة خلابة أذهلت الحضور.وعلى مدار 20 دقيقة، تحوّلت السماء إلى لوحة مضيئة على الرغم من قلق المنظمين من التهديد الذي تمثله الرياح غير المتوقعة، إلا أن الحدث مرّ دون أي خلل تقني.
يديو يوثق اصطدام دوامة مائية قادمة من البحر بإحدى المنشآت الساحلية، حيث ارتفع منسوب المياه في نهري كويغليانو وليتيمبرو بشكل حاد، وفي المنطقة الواقعة بين جنوة وسافونا، وصل منسوب الأمطار إلى 150 ملم.
وسط صدمة الهزيمة، فقد مدرب باريس سان جرمان أعصابه، وأقدم على ضرب لاعب من الفريق الفائز تشلسي الإنجليزي.وبعد انتصار تشلسي بنتيجة 3-0 على باريس سان جرمان، في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية، فقد عدد من اللاعبين أعصابهم ودخلوا في شجار مع بعضهم البعض.