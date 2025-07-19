بعد 20 عامًا في غيبوبة.. وفاة أمير سعودي

وقال البيان: "انتقل إلى رحمة تعالى صاحب السمو الملكي الأمير/ الوليد بن بن طلال بن ، وسيصلى عليه - إن شاء الله - يوم غدٍ الأحد الموافق 25 / 1 / 1447هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة . تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكان الأمير الوليد بن خالد بن طلال قد دخل في غيبوبة منذ عام 2005 إثر حادث مروري.