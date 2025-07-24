وفاة المصارع الأميركي الشهير هالك هوغن عن 71 عاما

توفي المصارع الأميركي الشهير جين بوليا المعروف بهالك هوغن عن 71 عاما، وذلك وفق ما أفادت الأميركية الخميس.



وفارق هالك هوغن الذي اشتهر في حلبات المصارعة خلال الثمانينات قبل أن يتخلى عن هذه المسيرة لصالح التمثيل، في منزله في ، ، بحسب ما نقلت شبكة "أن بي " عن وكيل أعماله كريس فولو.