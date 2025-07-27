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تعطيل الدوام الرسمي.. والسبب درجات الحرارة!
تعطيل الدوام الرسمي.. والسبب درجات الحرارة!
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تعطيل الدوام الرسمي.. والسبب درجات الحرارة!

منوعات

2025-07-27 | 10:33
تعطيل الدوام الرسمي.. والسبب درجات الحرارة!
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Aljadeed
تعطيل الدوام الرسمي.. والسبب درجات الحرارة!

أعلنت السلطات العراقية تعطيل الدوام الرسمي في عدد من المحافظات، بعد الارتفاع الكبير في درجات الحرارة التي سجلت أرقاماً قياسية وصلت بعضها إلى 52 درجة مئوية خاصة في بغداد.

وذكر المتحدث باسم هيئة الأنواء الجوية العراقية عامر الجابري، في تصريح صحفي، أن "موجة ارتفاع درجات الحرارة ستستمر إلى بعد غد الثلاثاء ثم تعاود الانخفاض".

وحسب بيانات نشرتها الأحوال الجوية، سجلت 10 محافظات درجات حرارة تراوحت بين 50-52 درجة مئوية تقع غالبيتها في وسط وجنوبي البلاد فيما سجلت المحافظات الشمالية درجات حرارة ترواحت بين 44 إلى 49 درجة مئوية.

وحذرت السلطات العراقية الأهالي من أن "الكتلة الحارة ستبلغ ذروتها اليوم الأحد، وبالتالي تزداد قوة تأثير الأشعة فوق البنفسجية بشكل مفرط لذلك من المستحسن الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة وقت الظهر".
 
 
 

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