تعطيل الدوام الرسمي.. والسبب درجات الحرارة!

أعلنت السلطات العراقية تعطيل الدوام الرسمي في عدد من المحافظات، بعد الارتفاع الكبير في درجات الحرارة التي سجلت أرقاماً قياسية وصلت بعضها إلى 52 درجة مئوية خاصة في بغداد.

وذكر المتحدث هيئة الأنواء الجوية العراقية عامر الجابري، في تصريح صحفي، أن "موجة ارتفاع درجات الحرارة ستستمر إلى بعد غد الثلاثاء ثم تعاود الانخفاض".



وحسب بيانات نشرتها الأحوال الجوية، سجلت 10 محافظات درجات حرارة تراوحت بين 50-52 درجة مئوية تقع غالبيتها في وسط وجنوبي البلاد فيما سجلت المحافظات الشمالية درجات حرارة ترواحت بين 44 إلى 49 درجة مئوية.



وحذرت السلطات العراقية الأهالي من أن "الكتلة ستبلغ ذروتها الأحد، وبالتالي تزداد قوة تأثير بشكل مفرط لذلك من المستحسن الابتعاد عن أشعة المباشرة وقت الظهر".