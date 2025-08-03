لأول مرة منذ 600 عام.. بركان يستيقظ! (فيديو)

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A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
رحّب الفنان كريم نور بنجل رئيس الجمهورية اللبنانية، خليل عون، خلال حفله في بيروت، وسط أجواء احتفالية لافتة، على وقع عبارة "Habibi come to Lebanon"شاهد الفيديو:
أظهر مقطع جديد من وكالة "ناسا" مشهداً صادماً يوثق ثقباً أسود نادراً وهو يلتهم نجماً ويتسبب في انفجار كوني مدوّ.
في سابقة طبية عالمية، تم اكتشاف فصيلة دم جديدة غير مسجلة من قبل لدى امرأة من منطقة كولار بولاية كارناتاكا في جنوب الهند.