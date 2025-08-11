الأخبار
مشهد غريب في السماء قريبًا

منوعات

2025-08-11 | 09:11
أعلن مركز القبة السماوية الفلكي في موسكو أن سكان الأرض سيستمتعون بمشاهدة ظاهرة فلكية مميزة تزين السماء ليلة 13 آب الجاري.

وجاء في بيان صادر عن المركز: "تظهر زخات شهب البرشاويات في السماء كل عام في الفترة بين 17 يوليو و31 أغسطس، ومن المتوقع أن تبلغ ذروتها هذا العام ليلة 13 أغسطس، حيث يتوقع علماء الفلك أن يتمكن سكان الأرض من مشاهدة نحو 100 شهاب في الساعة. وقد يستمر هذا النشاط لعدة ليال قبل الذروة وبعدها، إذ بدأ سكان روسيا برصد زيادة في عدد الشهب في السماء اعتبارا من 10 أغسطس".

وأضاف البيان: "ظروف رصد شهب البرشاويات هذا العام لن تكون مثالية تماما، نظرا لأن القمر سيكون مكتملا تقريبا. فقد بدأت مرحلة اكتماله في التاسع من الشهر الجاري، ومن المتوقع أن يظهر القمر في السماء فوق خط الأفق في 12 أغسطس بعد الساعة التاسعة مساء، وسيؤدي ارتفاعه التدريجي في السماء إلى تشويش رصد بعض الشهب".

وأشار البيان أيضا إلى أن القمر سيقترن بكوكب زحل ليلة ذروة نشاط تساقط شهب البرشاويات هذا العام.

وتُعتبر ظاهرة شهب البرشاويات أو Perseids من أبرز الظواهر الفلكية التي تزين السماء سنويًا، حيث يشاهد الناس تساقط الشهب في السماء. وتتكون هذه الشهب من حطام مذنب "سويفت-تتل" الذي يدخل غلاف الأرض الجوي ويحترق فيه مكونا كرات نارية متساقطة. وسُميت الظاهرة بهذا الاسم نسبة إلى كوكبة فرساوس أو برشاوس "حامل رأس الغول"، والتي تبدو وكأنها منبعثة منها.

