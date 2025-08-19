لحظة نادرة لصخرة فضائية تضرب القمر

View this post on Instagram
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
يستيقظ العديد من الأشخاص فجأة بين الثالثة والرابعة فجرا ولا يتمكنون من العودة إلى النوم، وتعرف هذه الظاهرة بـ"ساعة الذئب".
نشر احد الناشطين شريطاً مصوراً يظهر فيه نوعان من الافاعي في لبنان، في وقت تتزايد حالات التعرض للدغات الافاعي بهذا الوقت من السنة، ويظهر في الفيديو الافعى "الفلسطينية" وأفعى "عقدة الجوز" الشهيرة.
يقول الأطباء وأخصائيو التغذية إن الكثيرين يغفلون عن تناول العشبة الخضراء الأهم التي يجب إضافتها إلى الطعام، وذلك لأنها الأرخص ثمناً وفي نفس الوقت لها فوائد خارقة على جسم الإنسان، بما في ذلك حمايته من السرطان وخفض ضغط الدم.